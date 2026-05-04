Jannik Sinner agranda la ventaja sobre Carlos Alcaraz, Tomás Etcheverry lidera a los argentinos y varios alcanzan su mejor ranking

El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras su victoria sobre el alemán Alexander Zverev en la final del Masters 1000 de Madrid (Crédito: EFE)

El italiano Jannik Sinner atraviesa un momento de dominio absoluto en la élite del tenis mundial. Recuperó el número 1 del ranking ATP tras desplazar al español Carlos Alcaraz y, además, firmó un inicio de temporada demoledor al conquistar de manera consecutiva los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. En ese contexto de plenitud, el nacido en San Cándido buscará ahora un objetivo especial: consagrarse ante su gente en el emblemático Foro Itálico de Roma.

Tras el certamen madrileño, el top ten no presentó modificaciones, aunque Sinner amplió la brecha con su principal perseguidor. El italiano acumula 14.350 puntos contra los 12.960 del murciano, quien en las próximas semanas perderá al menos 3.000 unidades al no poder disputar ni el Masters 1000 de Roma ni Roland Garros por una lesión en su muñeca.

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Por detrás aparece el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo con 5.805 puntos, todavía lejos de la lucha por la cima. Completan los diez mejores el serbio Novak Djokovic (4.700), el canadiense Felix Auger-Aliassime (4.050), los estadounidenses Ben Shelton (4.030) y Taylor Fritz (3.770), el australiano Alex de Minaur (3.755), el ruso Daniil Medvedev (3.460) y el italiano Lorenzo Musetti (3.415).

En el plano nacional, Tomás Etcheverry se convirtió este lunes por primera vez en la mejor raqueta argentina y el número 1 de Sudamérica. El platense atraviesa un presente formidable: dejó atrás las tres finales perdidas en el ATP Tour —Santiago y Houston 2023, y Lyon 2024— y en febrero logró su primer título en Río de Janeiro, un punto de inflexión en su carrera que mucho tuvo que ver con su mente.

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Ese impulso se trasladó a los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid, donde alcanzó de manera consecutiva los octavos de final, un registro destacado que lo posiciona con confianza de cara al Foro Itálico y el Abierto de París.

Francisco Cerúndolo (27°) aparece como su inmediato perseguidor, separado por apenas 40 puntos. El porteño deberá defender en Roma los octavos de final de la edición anterior (100 unidades), mientras que Etcheverry solo arriesga 10, tras haber caído en el debut en 2025.

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Más atrás, Mariano Navone (44°) sostiene una evolución marcada. Luego de cerrar el 2025 con el título en el ATP Challenger de Lima, encadenó conquistas en el Challenger 175 de Cap Cana y su primer trofeo ATP Tour en Bucarest.

Por su parte, Román Burruchaga vive una temporada consagratoria: alcanzó el puesto 56, su mejor ranking histórico, tras ganar 11 de sus últimos 13 partidos, incluyendo el título en el Challenger de San Pablo y la final en Houston.

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A continuación figuran Camilo Ugo Carabelli (61°), Sebastián Báez (65°), Thiago Tirante (69°), Juan Manuel Cerúndolo (72°) y Marco Trungelliti (78°). Cabe destacar que Tirante y Trungelliti presentan sus mejores rankings históricos.

Los 9 argentinos en el Top 100 del ranking ATP

Tomás Etcheverry lidera el ranking de los sudamericanos (Crédito: @tomasetcheverry123)

Tomás Etcheverry, 26°

Francisco Cerúndolo, 27

Mariano Navone, 44°

Román Burruchaga, 56°

Camilo Ugo Carabelli, 61°

Sebastián Báez, 65°

Thiago Tirante, 69°

Juan Manuel Cerúndolo, 72°

Marco Trungelliti, 78°