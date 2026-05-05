La odisea de Coco, el perro que invadió la cancha en Central-Tigre y es hincha de Newell’s

Coco, el perro hincha de Newell's que ingresó al partido de Rosario Central, junto a su dueña Giuliana

El momento más inesperado del partido entre Rosario Central y Tigre lo protagonizó un visitante de cuatro patas que alteró el ritmo del juego y, por un instante, desvió la atención de todos los presentes en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. La irrupción de un perro en pleno césped se transformó en la anécdota principal de la jornada, provocando una reacción inmediata tanto en la tribuna como entre los propios jugadores.

En los primeros 10 minutos del encuentro, el árbitro debió interrumpir las acciones ante la sorpresiva aparición del canino. Lejos de intimidarse, el perro esquivó con agilidad a los auxiliares y se lanzó en una carrera por la cancha: provocó así el desconcierto de los futbolistas de ambos equipos y la risa de los hinchas, que no tardaron en sumarse con cánticos de olé y aplausos. Ningún intento de atraparlo tuvo éxito, ni las muestras de cariño, ni la intervención de los jugadores lograron distraerlo de su objetivo de seguir recorriendo el campo.

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El personal del estadio finalizó la peculiar persecución tras cinco minutos: finalmente logró retirar al perro del césped. La explicación de su llegada al encuentro se remonta a una fábrica láctea ubicada a unas 30 cuadras del estadio, cerca del barrio Café con Leche. El animal, llamado Coco, logró desandar esa distancia y escabullirse hasta el centro de la escena futbolística. En su camino evitó cualquier obstáculo a su paso.

La historia detrás de Coco la relató su dueña, Giuliana, quien recordó el momento en que supo que su mascota era la protagonista del día. “Yo estaba trabajando y cuando llegué me dijeron que Coco se había escapado, que no volvió porque suele salir por el barrio. Y di vueltas por el barrio para ver si lo encontraba. No pasó, así que volví para empezar a publicarlo y en el primer plano de Instagram me apareció un perro corriendo en la cancha”, explicó en diálogo con Aire de Santa Fe.

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Al reconocerlo en pantalla, su reacción fue inmediata: “Dije: ‘Ese es mío, no hay chance de que sea otro’”. Sin dudarlo, comenzó la búsqueda de su mascota y se apoyó en las redes sociales para difundir su caso: “En una publicación de Instagram empecé a comentar que el perro era mío, que se llama Coco, que se había escapado y lo había encontrado una chica, Cami”. La joven que encontró al animal la contactó y, tras conversar y ponerse de acuerdo, se lo devolvió esa misma noche.

Coco se llevó la atención en el encuentro entre Central y Tigre que finalizó en empate (FOTOBAIRES)

Giuliana compartió que Coco no es ajeno a las travesuras. “No lo podía creer”, confesó al enterarse de la ubicación de su mascota de siete meses. “Es terrible, muy travieso, no es el primer collar que rompe”, añadió sobre el comportamiento del perro. La joven también reveló una particularidad que alimentó aún más los comentarios entre hinchas: “Acá somos todos de Newell’s, él también tiene su camiseta”, en referencia al clásico rival de Rosario Central.

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La irrupción de Coco en el partido generó una rápida repercusión en las redes sociales. Giuliana relató el momento en que se dio cuenta del alcance que había tomado el episodio: “Primero pensé: ‘Cuando se enteren quién es la dueña, me matan’. Dije: ‘Acá me matan porque arruinó la jugada de Tigre, frenó todo durante ocho minutos’. Y después me empecé a reír, obviamente. Dije: ‘No puede ser que los pasó a todos y no se dejaba agarrar’. Aparte que ya le hacen memes, está en todos los videos. Ahora, muchas gracias a la gente que se copó, que le gritaba ‘ole’. Él se siente famoso ya. Más que agradecida, porque él es feliz”.

El empate 1-1 quedó en segundo plano frente a la popularidad repentina de Coco, que terminó la jornada de regreso en su hogar. La comunidad futbolera y los usuarios de redes no tardaron en convertir al perro en protagonista de bromas y mensajes, consolidando su breve paso por el estadio como uno de los momentos más recordados de la fecha.

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