La decisión que tomó Simeone con Julián Álvarez y la cábala que le descubrieron antes del choque con el Arsenal por la Champions

Julián Álvarez reconociendo el campo de juego en la previa al partido de vuelta ante el Arsenal por la semifinal de la Champions League

El entrenador Diego Simeone tomó la determinación de incluir a Julián Álvarez en la convocatoria del Atlético de Madrid para el partido decisivo contra el Arsenal que se disputará en Londres este martes, pese a la molestia en el tobillo con la que el delantero argentino cerró el encuentro de ida de la semifinal de la Champions League. La expectativa es mayor no solo porque el equipo pelea por volver a una final europea tras diez años, sino porque la presencia de El Araña representa una apuesta central del técnico en la etapa más exigente de la temporada.

Durante la última práctica, Simeone confirmó que Álvarez participó en los entrenamientos junto a otros jugadores que arrastraban lesiones, como Alexander Sorloth y Giuliano Simeone. Incluso, lo hizo a la vista de los medios.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa, el entrenador argentino declaró: “Ayer se movieron un poco cada uno de ellos, están mejor. Esperemos que puedan entrenar bien. Mañana a la mañana decidiremos con quién empezamos.” El Cholo también señaló que el delantero de la selección argentina, que fue preservado en el reciente triunfo ante Valencia en la liga española, llega así en las mejores condiciones posibles al duelo frente a Los Gunners.

Al Cholo se lo vio de buen ánimo en el último encuentro con los medios antes del choque de este martes y hasta bromeó con un periodista local que le preguntó por qué cambiaron de hotel respecto del partido que disputaron en la fase de grupos en octubre de 2025 que fue goleada de los ingleses por 4-0. “Es más barato”, respondió un sonriente Simeone, ante el descubrimiento de la cábala.

PUBLICIDAD

Los convocados de Simeone para el choque de vuelta del Atlético Madrid ante el Arsenal en Londres

El regreso de Álvarez al primer plano ofensivo adquiere un peso especial en este contexto. El equipo madrileño, que no pisa una final de Champions League desde la temporada 2015/2016, busca romper una racha de siete campañas sin alcanzar el último partido del máximo torneo continental.

A lo largo de esta Champions, Julián Álvarez demostró su impacto: suma 10 goles en 14 partidos y resultó determinante en fases clave de eliminación directa. En la serie ante el Tottenham, marcó dos tantos y asistió otro en la ida; en la vuelta, sumó un nuevo gol y brindó otra asistencia pese a la derrota. En los cuartos de final ante el Barcelona, anotó un gol de tiro libre, y en la ida de la semifinal selló el empate por la vía del penal, resultado que mantiene abierto el pase a la final.

PUBLICIDAD

En la temporada, Álvarez totaliza 20 goles en todas las competencias y, aunque atravesó períodos con menos protagonismo goleador, nunca dejó de influir en el juego. Su presión, movilidad y capacidad para crear espacios sostuvieron su importancia, algo que tanto Simeone como sus compañeros reconocen. El delantero francés Antoine Griezmann, referente ofensivo del Atlético, expresó: “Ojalá nos pueda llevar a la final.”

La broma de Diego Simeone en la previa al partido de vuelta ante el Arsenal por la semifinal de la Champions League

Cada avance del argentino refuerza su posición como figura protagónica de los colchoneros. Si bien ya conquistó la Champions League con el Manchester City -en un equipo plagado de estrellas y bajo una estructura dominante-, el lugar que ocupa ahora en el equipo colchonero es mucho más central y expuesto.

PUBLICIDAD

El Atlético de Madrid no disputa la final de la Champions League desde la temporada 2015/2016, la segunda vez bajo el ciclo de Simeone y la tercera en la historia de la institución. Esa herida deportiva sigue latente y se transforma en un desafío extra para una generación que busca consagrarse.

La semifinal se encuentra igualada tras el 1-1 de la ida en el Metropolitano, y la noche londinense se presenta como un examen de máxima exigencia frente a un Arsenal fuerte y repleto de recursos. El partido definitorio se jugará este martes desde las 16:00 en el Emirates Stadium.

PUBLICIDAD