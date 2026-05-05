El Salvador avanza hacia una circunscripción electoral para la diáspora por reconocer vinculación económica de los migrantes

El respaldo institucional tiene como finalidad ampliar la representación política de quienes residen fuera del país y fundamenta su importancia en la contribución social, económica y cultural de la diáspora al desarrollo nacional (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La reforma constitucional que crea una circunscripción electoral para los salvadoreños en el exterior fue respaldada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de fortalecer la representación política de la diáspora. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, indicó que la modificación responde a una deuda histórica y se fundamenta en la vinculación económica, cultural y familiar de los migrantes con el país.

De acuerdo con Mira, la presencia de más de tres millones de salvadoreños en el exterior tiene un impacto directo sobre la economía nacional, ya que las remesas que envían representan entre el 22% y el 25% del producto interno bruto (PIB). Esta contribución económica se suma a la participación activa de la diáspora en la vida social y cultural de El Salvador. “Nuestra diáspora no es una población pequeña, es un grupo importante de nuestra población en general”, precisó la funcionaria, quien señaló que la reforma busca garantizar derechos civiles y políticos a este segmento.

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Según la viceministra, la reforma constitucional profundiza la apertura iniciada en 2021 con la Ley de Voto en el Exterior. En las elecciones más recientes, más de 300.000 salvadoreños residentes en otros países participaron en los comicios, un dato que contrasta con los registros previos, donde apenas 4.000 personas pudieron ejercer el sufragio fuera del territorio nacional. Durante la comisión se comunicó que este avance representa mayor inclusión y reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes.

La nueva circunscripción electoral se fundamenta también en el vínculo cultural y familiar que mantienen los salvadoreños en el exterior. El Salvador reconoce la doble nacionalidad y mantiene los lazos legales con quienes emigraron, a diferencia de otros estados que exigen la renuncia a la nacionalidad de origen. “Esta es una nacionalidad que no se pierde”, afirmó Mira, al remarcar que la legislación nacional permite a los connacionales mantener su identidad y derechos sin importar el lugar de residencia.

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La nueva disposición permitirá a miles de connacionales elegir representantes directos en el órgano legislativo, en un contexto donde la migración y el envío de remesas contribuyen significativamente a la economía del país.

En lo referente a políticas públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha diseñado programas para mantener informada y conectada a la diáspora. A partir de 2025, la Ley de Movilidad Humana otorgará beneficios para quienes deseen retornar al país, invertir, trasladar bienes o acogerse a procesos de migración laboral regular. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una parte significativa de la diáspora salvadoreña muestra interés en invertir y regresar al país, en sectores como turismo, infraestructura y construcción.

La funcionaria citó ejemplos de otros países de América Latina y Europa donde se reconoce la participación política de los migrantes: “Podemos poner ejemplos concretos como Ecuador, República Dominicana, Francia, Portugal y España”, dijo Mira, añadiendo que en esas naciones la diáspora es considerada un motor de desarrollo.

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Desde el gobierno central, la política es fortalecer la red consular y diplomática para facilitar servicios y acortar la distancia con los salvadoreños en el exterior. El Ministerio ha puesto en marcha consulados móviles y expandido su presencia en regiones como áfrica y Medio Oriente. “Nos sentimos muy honrados de poder aportar a esa confianza que ellos tienen y que se renueva en esta administración”, destacó la viceministra.

La implementación de la circunscripción electoral permitirá que los salvadoreños en el extranjero elijan representantes propios en la Asamblea Legislativa.

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La nueva disposición permitirá a miles de connacionales elegir representantes directos en el órgano legislativo, en un contexto donde la migración y el envío de remesas contribuyen significativamente a la economía del país (Foto cortesía diputado Ernesto Castro)

Aún no se conocen detalles sobre los mecanismos de ejecución de esta medida, ya que el presidente de la Comisión y de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explicó que esto podría empezar a evaluarse en los próximos 15 días: “Lo que estamos haciendo en esta comisión es viendo decretos de reformas a la Constitución y específicamente ratificación a los decretos. ¿Cuántos diputados van a ser, de dónde van a salir, cómo se van a consignar los votos? Eso se va a hacer después de la ratificación, porque esto no está dentro de la Constitución, esto está en el Código Electoral, incluso en la Ley de Partidos Políticos. Eso es una discusión que vendrá después, la próxima semana, en los próximos 15 días”.