El Salvador

El Salvador avanza hacia una circunscripción electoral para la diáspora por reconocer vinculación económica de los migrantes

El nuevo marco legal aborda los vínculos familiares, culturales y legales de quienes viven lejos de su tierra y proyecta cambios significativos en la representación parlamentaria

Guardar
El respaldo institucional tiene como finalidad ampliar la representación política de quienes residen fuera del país y fundamenta su importancia en la contribución social, económica y cultural de la diáspora al desarrollo nacional (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
El respaldo institucional tiene como finalidad ampliar la representación política de quienes residen fuera del país y fundamenta su importancia en la contribución social, económica y cultural de la diáspora al desarrollo nacional (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La reforma constitucional que crea una circunscripción electoral para los salvadoreños en el exterior fue respaldada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de fortalecer la representación política de la diáspora. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, indicó que la modificación responde a una deuda histórica y se fundamenta en la vinculación económica, cultural y familiar de los migrantes con el país.

De acuerdo con Mira, la presencia de más de tres millones de salvadoreños en el exterior tiene un impacto directo sobre la economía nacional, ya que las remesas que envían representan entre el 22% y el 25% del producto interno bruto (PIB). Esta contribución económica se suma a la participación activa de la diáspora en la vida social y cultural de El Salvador. “Nuestra diáspora no es una población pequeña, es un grupo importante de nuestra población en general”, precisó la funcionaria, quien señaló que la reforma busca garantizar derechos civiles y políticos a este segmento.

PUBLICIDAD

Según la viceministra, la reforma constitucional profundiza la apertura iniciada en 2021 con la Ley de Voto en el Exterior. En las elecciones más recientes, más de 300.000 salvadoreños residentes en otros países participaron en los comicios, un dato que contrasta con los registros previos, donde apenas 4.000 personas pudieron ejercer el sufragio fuera del territorio nacional. Durante la comisión se comunicó que este avance representa mayor inclusión y reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes.

La nueva circunscripción electoral se fundamenta también en el vínculo cultural y familiar que mantienen los salvadoreños en el exterior. El Salvador reconoce la doble nacionalidad y mantiene los lazos legales con quienes emigraron, a diferencia de otros estados que exigen la renuncia a la nacionalidad de origen. “Esta es una nacionalidad que no se pierde”, afirmó Mira, al remarcar que la legislación nacional permite a los connacionales mantener su identidad y derechos sin importar el lugar de residencia.

PUBLICIDAD

La nueva disposición permitirá a miles de connacionales elegir representantes directos en el órgano legislativo, en un contexto donde la migración y el envío de remesas contribuyen significativamente a la economía del país.
La nueva disposición permitirá a miles de connacionales elegir representantes directos en el órgano legislativo, en un contexto donde la migración y el envío de remesas contribuyen significativamente a la economía del país.

En lo referente a políticas públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha diseñado programas para mantener informada y conectada a la diáspora. A partir de 2025, la Ley de Movilidad Humana otorgará beneficios para quienes deseen retornar al país, invertir, trasladar bienes o acogerse a procesos de migración laboral regular. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una parte significativa de la diáspora salvadoreña muestra interés en invertir y regresar al país, en sectores como turismo, infraestructura y construcción.

La funcionaria citó ejemplos de otros países de América Latina y Europa donde se reconoce la participación política de los migrantes: “Podemos poner ejemplos concretos como Ecuador, República Dominicana, Francia, Portugal y España”, dijo Mira, añadiendo que en esas naciones la diáspora es considerada un motor de desarrollo.

Desde el gobierno central, la política es fortalecer la red consular y diplomática para facilitar servicios y acortar la distancia con los salvadoreños en el exterior. El Ministerio ha puesto en marcha consulados móviles y expandido su presencia en regiones como áfrica y Medio Oriente. “Nos sentimos muy honrados de poder aportar a esa confianza que ellos tienen y que se renueva en esta administración”, destacó la viceministra.

La implementación de la circunscripción electoral permitirá que los salvadoreños en el extranjero elijan representantes propios en la Asamblea Legislativa.

La nueva disposición permitirá a miles de connacionales elegir representantes directos en el órgano legislativo, en un contexto donde la migración y el envío de remesas contribuyen significativamente a la economía del país (Foto cortesía diputado Ernesto Castro)
La nueva disposición permitirá a miles de connacionales elegir representantes directos en el órgano legislativo, en un contexto donde la migración y el envío de remesas contribuyen significativamente a la economía del país (Foto cortesía diputado Ernesto Castro)

Aún no se conocen detalles sobre los mecanismos de ejecución de esta medida, ya que el presidente de la Comisión y de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explicó que esto podría empezar a evaluarse en los próximos 15 días: “Lo que estamos haciendo en esta comisión es viendo decretos de reformas a la Constitución y específicamente ratificación a los decretos. ¿Cuántos diputados van a ser, de dónde van a salir, cómo se van a consignar los votos? Eso se va a hacer después de la ratificación, porque esto no está dentro de la Constitución, esto está en el Código Electoral, incluso en la Ley de Partidos Políticos. Eso es una discusión que vendrá después, la próxima semana, en los próximos 15 días”.

Temas Relacionados

Circunscripción Electoral ExteriorEl SalvadorDerechos Políticos MigrantesRemesasAsamblea LegislativaComisión Política de la Asamblea Legislativa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales

Las cifras revelan que formalizar una unión ya no es una decisión automática para los guatemaltecos, sino un paso que cada vez más parejas evalúan con mayor cautela

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales

Economía de Costa Rica mantendrá crecimiento en 2026 y 2027, prevén expertos

El último informe del Banco Central estima una expansión económica sostenida para los próximos dos años, pese a un entorno internacional incierto y una revisión a la baja de las proyecciones iniciales

Economía de Costa Rica mantendrá crecimiento en 2026 y 2027, prevén expertos

Honduras refuerza la protección en centros educativos ante una ola de calor que no da tregua

La comunidad educativa recibe nuevas indicaciones para protegerse del aumento de las temperaturas, en una acción coordinada que busca minimizar los riesgos para estudiantes y personal docente

Honduras refuerza la protección en centros educativos ante una ola de calor que no da tregua

El flujo de migrantes nicaragüenses aumenta en la frontera norte de Costa Rica

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones indica que la cantidad de personas provenientes de Nicaragua creció, aunque se mantiene por debajo de los registros más altos verificados en años anteriores

El flujo de migrantes nicaragüenses aumenta en la frontera norte de Costa Rica

Transporte urbano en Honduras amaneza con protestas

Millones de hondureños dependen del transporte urbano y enfrentan la amenaza de un paro por la crisis operativa y la falta de soluciones estructurales

Transporte urbano en Honduras amaneza con protestas

TECNO

Bill Gates defiende al maestro por encima de la tecnología en el aula: “Es solo una herramienta”

Bill Gates defiende al maestro por encima de la tecnología en el aula: “Es solo una herramienta”

Cómo recuperar más de 10 GB en tu disco duro desactivando una sola función

Crecen los pódcast automáticos: la IA impulsa más de un tercio de los nuevos programas

Satya Nadella revolucionó Microsoft convenciendo a su equipo de que “la visión que tienes de ti mismo influye en tu vida”

Así es la nueva correa del Apple Watch para celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep critica las películas de superhéroes de Marvel: “Muy aburrido”

Meryl Streep critica las películas de superhéroes de Marvel: “Muy aburrido”

Running Point vs. Bride Wars: Kate Hudson y Mindy Kaling respondieron a las comparaciones que generaron debate

La regla que Nicole Kidman rompió con su aparición en la Met Gala 2026

Jonah Hill sobre su pausa en Hollywood: “Pude desarrollar ideas que no habría explorado”

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

MUNDO

Irán arremetió contra Estados Unidos por su operativo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz: “Es el ‘Proyecto Punto Muerto’”

Irán arremetió contra Estados Unidos por su operativo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz: “Es el ‘Proyecto Punto Muerto’”

Estados Unidos alertó que buques de 87 países continúan afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advirtió a China por la compra de petróleo iraní: “Beijing está financiando al terrorismo”

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

El Líbano condicionó cualquier reunión con Netanyahu al cese de los ataques israelíes en el sur del país