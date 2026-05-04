Constancia, intensidad y deportistas de élite: así es el método del preparador de Ilia Topuria

El método de preparación física del Doctor Aldo Martínez, clave en la carrera de Ilia Topuria en la UFC, destaca la fuerza como base esencial (Europa Press)

El método de entrenamiento del doctor Aldo Martínez, artífice de la preparación física de Ilia Topuria en la UFC, se estructura sobre una premisa: la fuerza beneficia en todos los sentidos y edades. Martínez, con formación en Ciencias de la Actividad Física, psicopedagogía y doble doctorado en Deporte y Salud, subraya que el trabajo de fuerza no solo mejora el rendimiento deportivo, sino que también previene enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Uno de los mitos que combate, según el preparador, es el temor a que el entrenamiento de fuerza convierta “demasiado musculosas” a las mujeres. “Por su menor nivel de testosterona, no van a desarrollar un gran volumen, sino más firmeza, menos grasa visceral y mejores niveles de salud metabólica”, subraya Martínez en la entrevista con la revista de actualidad ¡Hola!

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Además, destaca la importancia de la fuerza en niños y personas mayores, ya que a partir de los cuarenta o cincuenta años comienza la pérdida de masa muscular, lo que se asocia a más problemas metabólicos y de salud.

Martínez remarca que la progresión y la constancia resultan determinantes: “El objetivo no es entrenar de forma puntual o intensa durante un tiempo, sino mantener la constancia a lo largo de la vida”, indica. Recomienda entrenar dos o tres días por semana y evitar el patrón de iniciar con alta intensidad y luego abandonar, ya que cuando se deja de entrenar, se pierde masa muscular, se altera el metabolismo y aumenta el riesgo de enfermedad, particularmente a edades avanzadas.

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Adaptaciones del método: más allá de la estética

Aldo Martínez, responsable de la preparación de Ilia Topuria en la UFC, defiende que el trabajo de fuerza mejora no solo el rendimiento deportivo sino también la calidad de vida

De acuerdo con el entrenador, el cambio real no responde solo a la estética, sino que se produce desde el primer entrenamiento, gracias a adaptaciones hormonales y neurológicas: “Ya desde el primer entrenamiento se generan adaptaciones, tanto a nivel hormonal como neurológico, con liberación de testosterona, hormona del crecimiento y neurotransmisores como la dopamina, que influyen en la sensación de bienestar. Pero el verdadero cambio llega con la constancia”.

Para quienes buscan mejorar su salud y no competir, la base del método es la funcionalidad: “El objetivo es mejorar la calidad de la masa muscular para poder afrontar el día a día sin fatiga, subir escaleras, cargar bolsas, hacer deporte o moverse con normalidad y bienestar”. Señala que, en el alto rendimiento, como en el caso de Topuria, se busca llevar esa capacidad al máximo nivel, con intensidades más altas y mayor exigencia, pero la salud sigue siendo el eje principal.

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Martínez detalla que la diferencia entre preparar a un campeón y a una persona común está en la intensidad y la exigencia, aunque la base es la misma: “Salud, fuerza y calidad de vida”. Sostiene que la progresión y la individualización de los ejercicios son fundamentales: “Si el ejercicio está bien ejecutado y bien individualizado, puede incorporarse perfectamente a un objetivo de salud y mejora física, aunque no se trate de un deportista de élite”.

Obstáculos para el progreso y señales de avance

El preparador físico subraya la importancia de mantener un entrenamiento progresivo y adaptado para todos (AP Photo/Altaf Qadri)

El especialista identifica la prisa como uno de los principales errores en quienes buscan resultados inmediatos: “Muchas personas empiezan demasiado rápido, quieren resultados inmediatos, aumentan las cargas antes de tiempo y eso acaba derivando en lesiones o en el abandono del entrenamiento”. Aboga por la paciencia y la constancia, “aplicando lógica e inteligencia en los entrenamientos”.

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Según el doctor Aldo, la mejora real “no está en ‘estar como otro’”, sino en avanzar poco a poco, con pequeñas metas semanales o mensuales, a partir del propio nivel. Además, destaca que el progreso se percibe cuando se logran más repeticiones con menor esfuerzo o cuando los movimientos resultan más controlados.

En ese sentido, Martínez insiste en que la fuerza debe entrenarse a lo largo de toda la vida, adaptando siempre los ejercicios y las cargas. Suma la importancia del descanso, la alimentación y el entorno, y recomienda ejercicios funcionales como sentadillas, flexiones y remo, que considera apropiados para cualquier etapa vital.

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Implementación personal y resultados a largo plazo

De acuerdo con Martínez, el método que aplicó en la preparación física de Topuria puede adaptarse a cualquier persona, siempre que se ajuste a su nivel y contexto. Sostiene que la disciplina y la constancia, sumadas a la correcta ejecución de los ejercicios y una progresión controlada, son los pilares del éxito a largo plazo.

El doctor Aldo Martínez concluye que descuidar la propia salud física implica una falta de atención hacia el bienestar global e insiste en que el entrenamiento de fuerza representa una inversión para el futuro, con beneficios que trascienden lo estético e impactan en la calidad de vida, la autonomía y la salud tanto cognitiva como cardiovascular: “Cuando una persona mejora su estado físico, no solo se beneficia ella: también aporta tranquilidad a su entorno. Cuidarse es una forma de cuidar a los demás”.

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