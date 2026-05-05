Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

Ángel de Brito calificó a Solange Abraham de "insoportable" durante el programa de streaming Ángel Responde en Bondi Live (Video: Instagram)

La figura de Solange Abraham sigue generando divisiones y polémicas fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe). Esta vez, el foco estuvo en la mesa del programa de streaming Ángel Responde, emitido a través de Bondi Live, donde Ángel de Brito y Matilda Blanco no dudaron en disparar con munición gruesa contra la tucumana, que tras su reciente expulsión del reality show volvió a estar en boca de todos, tanto por su estilo como por su actitud.

La charla se disparó cuando Ángel de Brito comentó haber visto a Solange en A La Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa. Sin rodeos, lanzó: “Estuve viendo a Georgina y estaba Sol, que me parece insoportable”. El comentario no tardó en generar reacciones en el panel. Mariana Brey, sorprendida, solo atinó a decir “Ay”, mientras La Barby, confundida, preguntó: “¿Sol Pérez?”. El conductor aclaró: “Sol Abraham”, y La Barby sumó: “¿Quién es esa? Ah, la piba esa que está creída de la vida”.

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El análisis de la personalidad de Solange siguió con un dejo de ironía y mucho de crítica. De Brito, filoso, la describió: “Estaba con un gorro como si estuviera en la nieve”. Y fue Matilda Blanco, siempre atenta a los detalles de moda fue por más: “Alguien que le avise que esos gorros se usan afuera, no adentro”. La experta en estilo no se detuvo ahí y explicó su visión sobre la ex participante: “La chica quiere pertenecer, quiere ser incluida. El collar de Dior no es nivel cuando te lo pones así”.

Matilda Blanco cuestionó el estilo de Solange Abraham y la catalogó como "cachuda" en referencia a su actitud y look

Brey, con ánimo de matizar, intentó rescatar el costado fashionista de Solange: “Más de uno quiere su guardarropa, sus gorritos y sus cosas”. Pero Matilda fue terminante: “No, es cachuda, te lo digo así. Es cachuda y eso, te voy a decir una cosa, no se cura”. La palabra “cachuda”, en la jerga de la moda y el espectáculo, hace referencia a esa actitud de quien ostenta pertenencia o status de forma exagerada o impostada.

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El conductor de LAM (América TV), por su parte, siguió crítico con la jugadora: “Afuera piensa que salvó Gran Hermano”. El conductor apuntó a que el personaje funciona en el encierro, pero no termina de encontrar su lugar en los medios fuera del formato. “Ella piensa que fue la gran protagonista, pero no sé si la gente la banca tanto”, deslizó, dejando en el aire la pregunta sobre la verdadera popularidad de Solange fuera del reality.

Solange Abraham defendió su actitud en Gran Hermano alegando que buscaba dar show y desestabilizar a sus compañeros

Solange, que en sus últimas apariciones televisivas lució una llamativa gorra de piel y collares de marcas internacionales, sigue generando todo tipo de comentarios: para algunos, es un personaje que le da show al formato; para otros, una figura que no logra conectar genuinamente ni adentro ni afuera del reality.

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Más allá de las críticas de De Brito y Blanco, la presencia de Solange en debates y programas muestra que, como personaje, sigue vigente y es funcional al show. Ella misma, en sus recientes entrevistas, defendió su juego y su actitud: “Hay que dar show, estábamos en un reality y ese era mi juego. Si algo de mí les molestaba, yo iba por más. La idea de este juego es desestabilizarlos para poder competir”.

Cabe recordar que durante su estadía en Gran Hermano, Abraham había reiterado en el confesionario su deseo de abandonar la casa, argumentando una profunda tristeza por la distancia con su hija Delfina. “Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”, sentenció Gran Hermano, y la participante debió salir por la puerta giratoria sin derecho a réplica ni despedidas formales.

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