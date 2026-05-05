Teleshow

Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

El conductor y la asesora de moda lanzaron comentarios filosos sobre la personalidad y el look sobre la expulsada del reality show

Guardar

Ángel de Brito calificó a Solange Abraham de "insoportable" durante el programa de streaming Ángel Responde en Bondi Live (Video: Instagram)

La figura de Solange Abraham sigue generando divisiones y polémicas fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe). Esta vez, el foco estuvo en la mesa del programa de streaming Ángel Responde, emitido a través de Bondi Live, donde Ángel de Brito y Matilda Blanco no dudaron en disparar con munición gruesa contra la tucumana, que tras su reciente expulsión del reality show volvió a estar en boca de todos, tanto por su estilo como por su actitud.

La charla se disparó cuando Ángel de Brito comentó haber visto a Solange en A La Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa. Sin rodeos, lanzó: “Estuve viendo a Georgina y estaba Sol, que me parece insoportable”. El comentario no tardó en generar reacciones en el panel. Mariana Brey, sorprendida, solo atinó a decir “Ay”, mientras La Barby, confundida, preguntó: “¿Sol Pérez?”. El conductor aclaró: “Sol Abraham”, y La Barby sumó: “¿Quién es esa? Ah, la piba esa que está creída de la vida”.

PUBLICIDAD

El análisis de la personalidad de Solange siguió con un dejo de ironía y mucho de crítica. De Brito, filoso, la describió: “Estaba con un gorro como si estuviera en la nieve”. Y fue Matilda Blanco, siempre atenta a los detalles de moda fue por más: “Alguien que le avise que esos gorros se usan afuera, no adentro”. La experta en estilo no se detuvo ahí y explicó su visión sobre la ex participante: “La chica quiere pertenecer, quiere ser incluida. El collar de Dior no es nivel cuando te lo pones así”.

Matilda Blanco cuestionó el estilo de Solange Abraham y la catalogó como "cachuda" en referencia a su actitud y look
Matilda Blanco cuestionó el estilo de Solange Abraham y la catalogó como "cachuda" en referencia a su actitud y look

Brey, con ánimo de matizar, intentó rescatar el costado fashionista de Solange: “Más de uno quiere su guardarropa, sus gorritos y sus cosas”. Pero Matilda fue terminante: “No, es cachuda, te lo digo así. Es cachuda y eso, te voy a decir una cosa, no se cura”. La palabra “cachuda”, en la jerga de la moda y el espectáculo, hace referencia a esa actitud de quien ostenta pertenencia o status de forma exagerada o impostada.

PUBLICIDAD

El conductor de LAM (América TV), por su parte, siguió crítico con la jugadora: “Afuera piensa que salvó Gran Hermano”. El conductor apuntó a que el personaje funciona en el encierro, pero no termina de encontrar su lugar en los medios fuera del formato. “Ella piensa que fue la gran protagonista, pero no sé si la gente la banca tanto”, deslizó, dejando en el aire la pregunta sobre la verdadera popularidad de Solange fuera del reality.

solange abraham gran hermano
Solange Abraham defendió su actitud en Gran Hermano alegando que buscaba dar show y desestabilizar a sus compañeros

Solange, que en sus últimas apariciones televisivas lució una llamativa gorra de piel y collares de marcas internacionales, sigue generando todo tipo de comentarios: para algunos, es un personaje que le da show al formato; para otros, una figura que no logra conectar genuinamente ni adentro ni afuera del reality.

Más allá de las críticas de De Brito y Blanco, la presencia de Solange en debates y programas muestra que, como personaje, sigue vigente y es funcional al show. Ella misma, en sus recientes entrevistas, defendió su juego y su actitud: “Hay que dar show, estábamos en un reality y ese era mi juego. Si algo de mí les molestaba, yo iba por más. La idea de este juego es desestabilizarlos para poder competir”.

Cabe recordar que durante su estadía en Gran Hermano, Abraham había reiterado en el confesionario su deseo de abandonar la casa, argumentando una profunda tristeza por la distancia con su hija Delfina. “Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”, sentenció Gran Hermano, y la participante debió salir por la puerta giratoria sin derecho a réplica ni despedidas formales.

Temas Relacionados

Ángel de BritoMatilda BlancoSolange AbrahamSol AbrahamGran HermanoGHGran Hermano Generación Dorada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

La actriz compartió en sus redes sociales un comunicado hablando por primera vez de su ruptura sentimental de su marido, luego de 17 años juntos

Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

La cantante, en la presentación de su debut literario en la Feria del Libro, abrió su corazón al contar cómo el proceso de escritura de “Podría quedarme acá” estuvo atravesado por la pérdida

La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

El referente del streaming en Argentina y Latinoamérica criticó públicamente al fundador de Mercado Libre desde la red social X. El perfil de Martín Pérez Disalvo

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

La actriz compartió su alegría por su participación en la exitosa serie de Netflix al lado de su hermano. Las divertidas imágenes de las grabaciones

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

La modelo compartió todo su asombro por el gesto que tuvo su pareja, a quien presentó a principios de año, durante el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari. El video

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”
DEPORTES
Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Constancia, intensidad y deportistas de élite: así es el método del preparador de Ilia Topuria

La decisión que tomó Simeone con Julián Álvarez y la cábala que le descubrieron antes del choque con el Arsenal por la Champions

Jannik Sinner agranda la ventaja sobre Carlos Alcaraz, Tomás Etcheverry lidera a los argentinos y varios alcanzan su mejor ranking

Las tres estrellas que Ruggeri propuso como refuerzos de River Plate: “Tipos grosos tienen que ser”

TELESHOW
Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

INFOBAE AMÉRICA

Pausan proyecto de ley que proponía una pensión de $600 para los jubilados que en Panamá recibe menos de esa cantidad

Pausan proyecto de ley que proponía una pensión de $600 para los jubilados que en Panamá recibe menos de esa cantidad

Colaboración entre México y El Salvador continúa proyecto que fortalecerá la seguridad alimentaria salvadoreña

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

La selección de El Salvador disputará amistoso internacional contra Corea del Sur en Utah

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones