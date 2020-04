Empezó antes de arrancar la cuarentena, aún no se hablaba de coronavirus. Fue hace unas tres semanas, aproximadamente el 8 de marzo. Se manifestó con un dolor de espalda fuerte. Me pareció un dolor raro, sentía que no era un dolor normal de espalda como los que tengo cada tanto. Fui a la guardia y me atendieron pero me dijeron que no tenía nada que les hiciera sospechar que era algo grave. Es que claro, era solo un dolor fuerte de espalda. Parecía una gran contractura . Me tomaron la fiebre, me revisaron los pulmones, me tomaron la presión y todo estaba perfecto.