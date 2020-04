“Meterme en una guardia cada 48 hs, en este contexto, no me agradaba para nada”, reflexionó Colombo. “Lo que más me jodió de la enfermedad fue tener una fiebre de 39,5° durante cinco, seis días. Estuve diez días a la miseria, la verdad que me hizo asustar bastante. También tuve fuertes dolores de cintura. En el artículo menciono esto que dicen que es una fiebre ‘rompe huesos’. El dolor en la cintura era realmente insoportable, fueron noches sin poder dormir, era imposible de hacer".