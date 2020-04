De ese primer guiso de lentejas que subió y comenzaron a compartir sus amigos y a recomendarlo, a este presente con casi 700.000 seguidores en esa red social y un libro ya editado. Mucha agua pasó bajo el puente en no mucho tiempo. “Al principio no me veía nadie, me ponían likes mis amigos y familia, y de a poco un amigo comentó y lo vio otro amigo y así fue creciendo la comunidad", afirmó.