No es que alguien dice: “No, no me puedo separar porque estoy enamorado.” Muchas veces es: “No me animo a separarme. No me animo a separarme de alguien a quien a lo mejor ya no quiero más. No me animo a irme de una situación en la que a lo mejor no estoy siendo feliz. Lo estoy padeciendo, pero igual no me animo.”