Cuando se duermen menos horas de las recomendadas, hay una actividad cerebral reducida en las regiones que trabajan con la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede asimilar información o pensar de manera creativa. Además, es difícil recordar eventos recientes. Heather Turgeon, terapeuta y fundadora de The Happy Sleeper, explicó en diálogo con Fast Company que “una de las líneas de estudio más recientes sobre el sueño sugiere que mientras dormimos, el fluido cerebroespinal elimina ciertas toxinas del cerebro y permite la formación de memorias. Si uno no duerme lo suficiente, se podría interrumpir la formación de estas memorias”.