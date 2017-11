Sin embargo, no están seguros de por qué sucede esto. La parte del cerebro que secreta el neurotransmisor norepinefrina durante la vigilia y el sueño no REM toma un descanso durante el sueño REM. "La norepinefrina está asociada con el estrés y afecta el grado en que la amígdala, el centro de miedo del cerebro, es sensible a los estímulos", indicó Itamar Lerner, coautor del nuevo estudio e investigador postdoctoral del sueño de la Universidad de Rutgers.