En primer lugar tendríamos que hacer una distinción sobre qué tipo de harinas se consumen. Hay que destacar que el consumen de alimentos ultraprocesados con harinas refinadas (galletitas, snacks, golosinas, productos de panadería, etc) no es bueno para la salud porque nos lleva a una alimentación pobre en nutrientes, alta en calorías, en azúcares, en sal y grasas saturadas. Si en casa cocinamos con otras harinas de tipo integral, de arroz, de legumbres, de espelta, de trigo sarraceno, etc., no tienen por qué considerarse dañinas, al contrario.