Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá, su ciudad natal: “Siempre va a ser mi lugar favorito”

Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá, su ciudad natal de Entre Ríos, por su trayectoria internacional y compromiso cultural (Video: Instagram)

Emilia Mernes vivió una de las jornadas más emotivas de su carrera y de su vida personal al ser declarada ciudadana ilustre en Nogoyá, la ciudad entrerriana donde nació y a la que regresa cada vez que puede, a pesar de la agenda internacional que la lleva por escenarios de todo el mundo. La ceremonia, realizada en la Casa de la Cultura y organizada por el municipio y el Concejo Deliberante, se convirtió en una verdadera fiesta popular: cientos de fans, familiares, amigas y autoridades se acercaron a celebrar a la artista que hoy es una de las máximas referentes del pop y la música urbana argentina.

La distinción reconoce no solo el crecimiento artístico de Emilia, sino también el impacto que genera como embajadora cultural de Nogoyá. Desde sus primeras incursiones en la música, primero en bandas locales y luego como vocalista del grupo uruguayo Rombai, hasta el salto definitivo a la escena internacional como solista, Emilia siempre mantuvo un lazo fuerte con su ciudad natal. “Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores, esos lugares que llevo conmigo donde vaya y me recuerdan siempre de dónde vengo”, dijo, con la voz quebrada, durante el discurso en el acto oficial.

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La ceremonia de reconocimiento a Emilia Mernes reunió a cientos de fans, familiares, autoridades y vecinos en la Casa de la Cultura de Nogoyá

La presencia de Emilia revolucionó la ciudad. El operativo de seguridad y la expectativa del público obligaron a las autoridades a tomar recaudos especiales. La artista, que venía de compartir escenario con Los Ángeles Azules en el Movistar Arena y de cerrar su gira .mp3 Tour en Nueva York, eligió regresar a su tierra para recibir el reconocimiento más sentido de todos: el abrazo de su gente. “He pasado por un montón de escenarios, pero es muy especial estar hoy acá con todos ustedes. Estoy nerviosa y muy emocionada”, admitió.

La entrega del título de “Nogoyaense Ilustre” fue aprobada por unanimidad y refrendada por decreto. La vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente Bernardo Schneider participaron del acto y coincidieron en destacar el rol de Emilia como faro para la juventud local y provincial. “Trascendiste fronteras, sos un faro para toda la juventud y un orgullo para Nogoyá y toda la provincia”, expresó Aluani.

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Nogoyá celebró con una fiesta popular a Emilia Mernes, quien destacó el valor de sus raíces y el cariño de su gente pese a su éxito global (Video: X)

La emoción de la cantante se multiplicó al ver las fotos familiares y los recuerdos de infancia que compartió en redes en las horas previas al acto. “Ayer estábamos viendo los álbumes de fotos y uno va desbloqueando recuerdos”, contó en una entrevista a un medio local. La artista, nacida en 1996, se formó en la ciudad y dio sus primeros pasos en la música cantando en grupos y locales bailables de Nogoyá y la región. “Quién hubiera dicho que después de aquellos shows en el camioncito iba a poder recorrer tantos lugares y escenarios del mundo”, recordó entre risas.

El vínculo de Emilia con su ciudad nunca se rompió. La panadería familiar y los lazos con vecinos y amigos marcan cada una de sus visitas. “Siempre menciona a Nogoyá con orgullo, vuelve a su ciudad y es una inspiración inmensa para nuestros jóvenes, demostrando que con trabajo y pasión se pueden cumplir los sueños”, remarcó Karina Clementín, Directora de Cultura local. El reconocimiento no solo pone en valor su éxito internacional, sino también su calidad humana y su compromiso con sus raíces.

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El título de “Nogoyaense Ilustre” fue aprobado por unanimidad y resaltó a Emilia Mernes como inspiración y ejemplo para la juventud local y provincial

Durante el acto, Emilia agradeció especialmente a sus padres, a su familia y a sus amigas. “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este. Acá aprendí a soñar, acá sucedió todo”, dijo, emocionada. “No importa dónde esté. Siempre llevo a Nogoyá conmigo”, reafirmó, ante una ovación de los presentes.

El regreso de Emilia a Nogoyá coincidió con una etapa de intensa actividad profesional. En las últimas semanas participó de eventos internacionales, colaboró con artistas como Los Ángeles Azules y Luísa Sonza, y cerró su gira en Estados Unidos. Sin embargo, el reconocimiento de su ciudad natal tiene un sabor distinto y la artista no dudó en destacarlo: “Es un honor enorme recibir esta distinción en el lugar donde nací”.

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La cantante Emilia Mernes compartió su emoción recordando anécdotas de infancia y agradeciendo a su familia durante el acto oficial en Nogoyá

La comunidad vivió la jornada como una fiesta colectiva. Emilia recibió flores, un mate y el cariño incondicional de los vecinos que la vieron crecer. El acto fue transmitido en redes y los mensajes de apoyo y orgullo se multiplicaron. “Queremos que ella sienta el cariño de su gente, porque Nogoyá vibra con cada uno de sus logros. Este reconocimiento es un ‘gracias’ gigante de parte de todos los vecinos que la vieron crecer”, resumió Clementín.

En la rueda de prensa posterior al acto, Emilia se permitió una confesión: “Estuve llorando todos estos días”. Consultada sobre sus próximos deseos, no dudó: “Venir a cantar acá. Ya estamos en preparativos, algún día seguramente voy a venir prontito y brindarles un show a mi gente de Nogoyá”, prometió ante la prensa.

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