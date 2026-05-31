Sociedad

Un hombre murió atropellado por una camioneta mientras pedía ayuda en una ruta de Entre Ríos

La víctima era obrero de maestranza del hospital Castaldo de la localidad entrerriana de María Grande. Fue embestido cuando buscaba ayuda luego de despistar con su auto

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El conductor de la camioneta circulaba en sentido Norte-Sur junto a una acompañante cuando se produjo el impacto
El conductor de la camioneta circulaba en sentido Norte-Sur junto a una acompañante cuando se produjo el impacto

Un hombre murió en la madrugada de este domingo al ser embestido por una camioneta en la Ruta Provincial 32, en Entre Ríos, a la altura del kilómetro 79, en el tramo que une las localidades de María Grande y Sosa, unos 70 kilómetros al este de Paraná. La víctima, identificada como Héctor Chincuini, había sufrido un despiste previo con su vehículo y se encontraba sobre la calzada pidiendo ayuda cuando se produjo el atropello.

Chincuini, conocido como "Bocha“, había sufrido un despiste con su Citroën Xsara Picasso en el kilómetro 79 del tramo que une las localidades de María Grande y Sosa, en la zona de Paraná Campaña. Según la Policía, las condiciones de visibilidad eran pésimas, ya que cubrían la ruta bancos de niebla espesa.

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Fue en ese momento cuando el conductor de una camioneta Honda CRV, que transitaba en sentido Norte-Sur, no logró verlo a tiempo. Al volante de este vehículo iba un hombre de 79 años, oriundo de la localidad de Libertador San Martín, también en Entre Ríos, quien viajaba acompañado por una mujer de 41 años. La niebla no le dio margen para reaccionar. El impacto fue de tal magnitud que Chincuini falleció en el lugar, pese a los intentos de asistencia realizados tras el siniestro.

La reconstrucción del hecho, según informó el medio regional El Once, no dejó lugar a dudas sobre la secuencia. A pocos metros del lugar del impacto fatal, se pudo visualizar otro vehículo entre los pastizales a la vera de la ruta y todo indicaría que la persona fallecida habría sufrido un despiste y se encontraba en la ruta para pedir asistencia.

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Héctor Chincuini, conocido como Bocha, trabajaba como obrero de maestranza en el hospital Castaldo de María Grande
Héctor Chincuini, conocido como Bocha, trabajaba como obrero de maestranza en el hospital Castaldo de María Grande

Chincuini se desempeñaba como obrero de maestranza en el hospital Castaldo de María Grande. Tras conocerse la noticia, la institución emitió un comunicado en el que expresó: “Con profundo pesar debemos comunicar una triste noticia. En la madrugada de hoy nuestro compañero Héctor Chincuini, ‘Bocha’, sufrió un accidente de tránsito, y lamentablemente falleció”.

El texto también extendió el acompañamiento “a todos quienes compartieron con él el trabajo diario, los momentos vividos y el vínculo construido a lo largo del tiempo”, y cerró con una despedida: “Bocha, siempre te recordaremos con cariño, respeto y gratitud”.

Tras el siniestro, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar para resguardar la escena y asistir a los involucrados. Los peritos judiciales llevaron adelante las tareas de investigación para determinar con precisión la mecánica del hecho. La Ruta Provincial 32 permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas mientras se desarrollaron esas tareas.

Chaco: dos muertos y un herido tras un múltiple choque entre un auto y dos camionetas

Vista de una carretera mojada con dos vehículos accidentados: una camioneta blanca en la zanja y un sedán blanco con daños graves, con escombros y personas observando
Un devastador accidente automovilístico en Chaco dejó dos personas fallecidas y una hospitalizada, con los vehículos gravemente dañados en el arcén de una carretera rural.

Dos personas murieron y una fue hospitalizada como consecuencia un choque entre un auto y dos camionetas en la Ruta Nacional 16, en la provincia del Chaco. El siniestro ocurrió este sábado a las 7:45 en el kilómetro 260, a unos cuatro kilómetros del acceso a la localidad de Pampa del Infierno, y movilizó a efectivos policiales, personal del Gabinete Científico y equipos de emergencia en la zona.

El vehículo de menor porte involucrado fue un Chevrolet Corsa blanco, que colisionó con dos camionetas Toyota Hilux, ambas blancas y que provenían de Santiago del Estero. De acuerdo con la información de El Liberal, el conductor del automóvil era un joven de 26 años identificado con las iniciales O.T.M.M., quien falleció a raíz del impacto. Junto a él viajaba otra persona que también perdió la vida en el lugar y cuya identidad no fue revelada.

Un tercer ocupante del Corsa sobrevivió al accidente con lesiones de consideración. Fue trasladado en primera instancia al hospital local y luego derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece internado.

Los conductores de las Hilux —un hombre de 29 años domiciliado en Pampa de los Guanacos y otro de 42 años oriundo de Quimili— no sufrieron heridas, al igual que el acompañante de 35 años que viajaba en uno de esos rodados.

Tras el hecho, intervino el Equipo Fiscal N° 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Gustavo Rafael Valero, quien ordenó la participación del Gabinete Científico para la realización de las pericias.

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