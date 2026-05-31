Sin Neymar y con un golazo de Vinicius, Brasil golea 5-1 a Panamá en su despedida del Maracaná antes del Mundial

El delantero del Real Madrid convirtió al minuto de juego del partido amistoso que se disputó en el estadio Maracaná

Tras un desvío en un tiro libre ejecutado por Amir Murillo, la trayectoria de la pelota descolocó al arquero Alisson Becker y el equipo centroamericano logró la igualdad parcial

Tras una centro de Vinicius Jr., Casemiro se anticipa al arquero rival y convierte la ventaja parcial en el Maracaná

Tras un regalo de la defensa rival, el delantero del Bournemouth de la Premier League anota un nuevo tanto para la Canarinha

El equipo de Carlo Ancelotti salió con todo al complemento y decreta el resultado en el Maracaná

Tras recibir la infracción que derivó en la pena máxima, el propio Igor Thiago se hizo cargo del remate y anota el 5-1 en el Maracaná

Vinicius Júnior abrió el marcador a los 59 segundos del partido y Casemiro deshizo el empate a los 39 minutos con un cabezazo para darle a Brasil una ventaja sobre Panamá al término del primer tiempo del amistoso internacional que se disputa en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el último encuentro de la Canarinha en casa antes de la Copa del Mundo 2026. En el complemento, Rayan, Lucas Paquetá y Thiago pusieron el 5-1 parcial para el conjunto local.

El partido arrancó con una presión alta de Brasil que derivó en la primera gran jugada del encuentro. Casemiro recuperó el balón en campo rival, la pelota le quedó a Vinicius en la frontal del área y el delantero del Real Madrid sacó un derechazo potente que se clavó junto al primer palo antes de que el arquero panameño Orlando Mosquera pudiera reaccionar. El cronómetro apenas marcaba un minuto.

PUBLICIDAD

Panamá no tardó en responder. A los 14 minutos, un tiro libre de Amir Murillo tocó en la barrera brasileña y cambió de dirección lo suficiente para dejar sin opciones a Alisson Becker. El gol, de fortuna, igualó el marcador y le dio tranquilidad a la selección de Thomas Christiansen, que a partir de ese momento consiguió acomodarse en el campo y disputarle la posesión al local.

Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil - 31 de mayo de 2026 Vinicius Junior de Brasil celebra su primer gol con Bruno Guimaraes, Luiz Henrique y Raphinha (REUTERS/Ricardo Moraes)

El tramo intermedio del primer tiempo fue parejo. Brasil buscó verticalidad pero le faltó precisión en los envíos, mientras que Panamá se organizó con orden y generó algunas situaciones de peligro, entre ellas un disparo de Ismael Díaz que pasó por encima del arco y una atajada de Alisson que evitó el segundo gol visitante.

PUBLICIDAD

La diferencia volvió a favor del local a los 39 minutos. Vinicius encaró por la banda izquierda y lanzó un centro al área que Casemiro desvió de cabeza para poner el 2-1. La anotación fue revisada por el árbitro asistente de video (VAR) ante una posible posición adelantada, pero el juez Daniel Schlager la confirmó. El capitán brasileño, que lidera al equipo en ausencia de Neymar —presente en el banco pero fuera del partido por una lesión de grado 2 en la pantorrilla—, anotó así su primer tanto en este amistoso.

Con ese resultado se llegó al descanso. Brasil tuvo además una ocasión clara a través de Raphinha, delantero del FC Barcelona, que disparó con la izquierda pero mandó el balón fuera cuando el arco estaba solo.

PUBLICIDAD

El partido forma parte de la preparación de ambas selecciones para el Mundial 2026, que comenzará en los próximos días en México, Estados Unidos y Canadá. Brasil, dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti, integra un plantel con figuras como Vinicius, Raphinha y Casemiro. Panamá, por su parte, se medirá en la primera fase del torneo con Inglaterra, Croacia y Ghana dentro del Grupo L.

Formaciones:

Brasil: Alisson; Wesley França, Bremer, Léo Pereira, Alexsandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique; Matheus Cunha, Vinicius Júnior y Raphinha. DT: Carlo Ancelotti.

Suplentes: Weverton; Ederson, Danilo, Roger Ibañez, Douglas Santos, Fabinho, Danilo Santos, Lucas Paquetá, Endrick, Igor Thiago y Rayan Vitor.

Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Michael Murillo; Carlos Harvey, Ismael Díaz, César Blackman, José Rodrí­guez; Cecilio Waterman y Édgar Bárcenas. DT: Thomas Christiansen.

PUBLICIDAD

Suplentes: César Samudio; John Gunn, Jiovany Ramos, Edgardo Fariña, Roderick Miller, Jorge Gutiérrez, Éric Davis, Alberto Quintero, César Yanis, Cristian Martínez, Tomás Rodríguez y José Fajardo.