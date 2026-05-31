Panamá asume alto puesto en la OMS para supervisar planificación de programas, cuota presupuestaria y administración del organismo

La delegación panameña reiteró el compromiso con la salud global y la equidad. (OMS)

Por votación de los Estados miembros, Panamá se adjudicó la Vicepresidencia del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cargo que será asumido a partir de este junio.

La distinción al país se dio durante la 159.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el principal órgano decisorio de esta entidad, que anualmente reúne en Ginebra, Suiza, a delegados de todo el mundo.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la decisión de otorgar a Panamá la Vicepresidencia del organismo responde al historial de participación activa del país en los debates internacionales sobre políticas sanitarias y su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos.

Durante el encuentro, Panamá realizó nueve intervenciones en temas prioritarios para la salud global, entre ellos presupuesto y financiamiento, auditoría y supervisión institucional, discapacidad, emergencias sanitarias, preparación ante pandemias y procesos institucionales relacionados con la elección del nuevo director general de la OMS.

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En representación de Panamá participaron Yelkys Gill, directora general de Salud Pública, y Lilia Salcedo de Morales, directora de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica del MINSA.

Delegados de Panamá junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a la derecha. (MINSA)

El PBAC es un órgano clave de la OMS encargado de supervisar la planificación de programas, la asignación presupuestaria y la administración de la organización.

Su labor es considerada esencial para el funcionamiento eficiente del organismo, toda vez que revisa y evalúa propuestas de programas, estrategias financieras y sistemas de rendición de cuentas.

Durante la sesión en la que se realizó la votación, la delegación panameña destacó el compromiso nacional con la salud global, la equidad y la cooperación internacional.

“La confianza depositada en el país refuerza el compromiso de Panamá con el fortalecimiento de la OMS y la promoción de sistemas de salud resilientes”, se afirmó.

Se explicó que el PBAC se encarga de examinar detalladamente el proyecto de presupuesto propuesto por la Secretaría de la OMS, así como de analizar la implementación de los programas en curso y la gestión administrativa.

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El Ministerio de Salud informó que el puesto en la OMS representa una oportunidad para impulsar la cooperación y fortalecer los sistemas de salud en la región. (MINSA)

La labor de este comité resulta determinante para garantizar la asignación adecuada de los recursos y velar por la transparencia en el uso de los fondos.

En la actual coyuntura internacional, marcada por los desafíos que representa el fortalecimiento de los sistemas de salud tras la pandemia de COVID-19 y la necesidad de responder a nuevas amenazas sanitarias, la función del PBAC adquiere una relevancia especial, indicó el MINSA.

La OMS ha señalado que la composición del PBAC busca reflejar un equilibrio geográfico y de experiencia técnica.

La elección de Panamá para la Vicepresidencia fue vista como un paso hacia una representación más equitativa de los países de América Latina y el Caribe en los mecanismos de gobernanza global de la salud.

“La participación de Panamá contribuirá a enriquecer la visión regional en la toma de decisiones estratégicas”, señala un informe de la OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, durante la 159.ª reunión del Consejo Ejecutivo del organismo. (OMS)

Desde la nueva posición, la nación canalera tendrá la responsabilidad de contribuir a la elaboración y revisión de propuestas presupuestarias, así como de facilitar el diálogo entre los Estados Miembros y la Secretaría de la OMS.

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Entre los temas prioritarios que el PBAC abordará en el próximo periodo figuran la financiación sostenible de la organización, la mejora de los mecanismos de vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

Autoridades del Ministerio de Salud panameño afirmaron que la Vicepresidencia en el Comité de Programa, Presupuesto y Administración representa una oportunidad para impulsar la cooperación entre países y fortalecer los sistemas de salud en la región.