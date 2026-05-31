Salud advierte riesgo sanitario tras la baja cobertura de inmunización en Honduras

Autoridades sanitarias ampliaron la Jornada Nacional de Vacunación hasta el 15 de junio. (FOTO: SESAL Honduras)

La campaña nacional de vacunación en Honduras fue extendida hasta el próximo 15 de junio para intentar alcanzar la meta de inmunizar a 2,5 millones de personas. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, dijo que el país aún no alcanza el millón de vacunados.

Mejía explicó que la decisión responde a la necesidad de ampliar el tiempo de cobertura ante la limitada asistencia de la población a los centros asistenciales.

Según el funcionario, la baja respuesta ciudadana se mantiene pese a la disponibilidad de brigadas y puntos de inmunización en diferentes regiones del país.

Baja asistencia y riesgo sanitario

Las brigadas de vacunación continúan activas en distintos puntos del país, pero la afluencia de personas a los centros de salud se mantiene por debajo de lo esperado.

Mejía advirtió que esta situación representa un riesgo para la salud pública, ya que la vacunación sigue siendo una de las principales herramientas para prevenir enfermedades infecciosas que pueden causar complicaciones graves o incluso la muerte.

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También señaló que la baja cobertura incrementa la exposición de la población a enfermedades que habían sido controladas durante años mediante programas de inmunización.

Unicef alerta sobre el impacto global de la caída en tasas de vacunación

Las autoridades sanitarias alertaron por el repunte de enfermedades como la tosferina, especialmente peligrosa en niños pequeños.

También recordaron la importancia de la vacunación en mujeres embarazadas durante el último trimestre de gestación, así como del cumplimiento del esquema infantil que inicia a los dos meses de edad y continúa con las dosis y refuerzos establecidos en el calendario nacional.

Además, existe preocupación por el incremento de casos de sarampión en países de la región, lo que eleva el riesgo de contagios importados si no se mantiene una alta cobertura de inmunización en el país.

Llamado a completar esquemas

Desde el área de salud se reiteró el llamado a la población a acudir a los establecimientos sanitarios para completar los esquemas de vacunación pendientes.

Las autoridades insistieron en que la inmunización no solo protege de manera individual, sino que también contribuye a la protección colectiva al reducir la circulación de enfermedades en la comunidad.

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La ampliación de la jornada busca cerrar la brecha de cobertura y evitar un aumento de enfermedades prevenibles que podrían generar presión adicional sobre el sistema sanitario.

La advertencia de UNICEF

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que la reducción en las tasas de vacunación representa un riesgo global para la salud pública, al facilitar el retorno de enfermedades que habían sido controladas o eliminadas en muchos países.

La organización subraya que las vacunas son una de las herramientas más seguras y eficaces de la medicina preventiva y que cada año permiten salvar millones de vidas, especialmente en la infancia.

La campaña de vacunación en Honduras se extiende hasta el 15 de junio

UNICEF también advirtió que la disminución de la cobertura no solo expone a quienes no están vacunados, sino que debilita la inmunidad colectiva, con mayor riesgo de brotes en comunidades enteras.

Baja cobertura

Honduras ha mantenido programas de vacunación que permitieron controlar enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la rubéola, con impacto directo en la reducción de la mortalidad infantil.

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En los últimos años, se ha registrado una caída en las coberturas de inmunización, influida por factores como la pandemia de COVID-19, las dificultades de acceso a los servicios de salud y la disminución en la participación ciudadana en jornadas preventivas.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han advertido que la caída en las coberturas de vacunación en la región está favoreciendo el resurgimiento de enfermedades prevenibles, lo que ha obligado a los países a reforzar sus campañas para evitar nuevos brotes y proteger a la población.