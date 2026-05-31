Salud

El hábito de limpiar las migas tras comer puede alertar sobre posibles trastornos

Una costumbre común relacionada con el orden podría, en ciertos casos, indicar dificultades de salud mental cuando se acompaña de ansiedad o malestar si no se realiza de manera repetitiva

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Ilustración en acuarela de dos manos limpiando migas de una mesa de madera. Una mano usa un cepillo para barrer, la otra recoge las migas. Colores vivos.
El hábito de limpiar migas funciona como gesto de orden y comodidad en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar las migas de la mesa tras comer es un gesto cotidiano que realizan muchas personas, pero ¿este hábito de limpieza siempre es inofensivo o podría advertir un trastorno obsesivo-compulsivo? Psicólogos consultados por Hello! Magazine explican cómo distinguir una rutina inocua de una posible señal de alerta en la salud mental.

Si bien se trata de una costumbre frecuente vinculada al deseo de orden o comodidad, cuando esta acción provoca ansiedad, pensamientos intrusivos o se convierte en una necesidad incontrolable, los expertos advierten que podría tratarse de un síntoma de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y no solo de un simple hábito.

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Tanto en mesas de restaurantes como en casa, muchas personas buscan dejar la superficie impecable. Según la psicóloga Lara Ferreiro, más del 60 % de la gente adopta este comportamiento en su vida diaria, como explicó al medio citado.

Imagen aérea de tres platos sucios con cubiertos sobre una mesa naranja, con migas de comida y restos de especias.
La diferencia clave entre rutina y alerta es la flexibilidad para omitir la acción sin malestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su experiencia, Ferreiro señala que mantener la mesa libre de migas suele asociarse con la búsqueda de bienestar y orden. Lo importante, explica, es la flexibilidad: “Está bien si lo haces ocasionalmente y puedes elegir no hacerlo sin sentir molestia”.

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Este hábito puede originarse en el deseo de controlar el entorno, normas aprendidas en la infancia o estándares sociales. El psicólogo Juvenal Ornelas, desde Santa Cruz de Tenerife, indica para el medio que conductas como esta a menudo surgen por la educación recibida o por la búsqueda de comodidad.

Por qué es común limpiar las migas de la mesa

Las razones que explican por qué limpiar migas es tan habitual incluyen la incomodidad ante ciertas texturas, el aprendizaje familiar y la preferencia por una mesa visualmente limpia.

Primer plano de dos manos sobre una mesa de madera. Una mano sostiene un paño gris claro, la otra recoge un montón de migas de pan y azúcar.
La ansiedad al evitar el gesto aparece como una señal compatible con trastorno obsesivo-compulsivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Ornelas, muchas personas encuentran alivio emocional en este gesto, ya que eliminar migas se convierte en una herramienta automática para sentirse más a gusto y en control.

El aspecto social también influye: evitar que las migas se peguen a la ropa o mantener buena presencia frente a otros son motivos comunes. Según Ferreiro, estas razones destacan la normalidad de esta costumbre, que incluso puede facilitar la concentración y generar tranquilidad.

Cómo saber si el hábito es señal de TOC

El hábito se vuelve preocupante cuando requiere repetición, provoca malestar intenso si se evita, o genera pensamientos rígidos. Para Ferreiro, la señal de alarma es clara: “Si no realizarlo te causa ansiedad, pensamientos intrusivos o reacciones desproporcionadas, podría tratarse de trastorno obsesivo-compulsivo”.

Una mesa de madera en una cafetería con un croissant a medio comer, migas, servilletas arrugadas, un sobre de azúcar vacío, una taza de café sucia y una cuchara.
Los pensamientos intrusivos convierten una costumbre cotidiana en una posible compulsión repetitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico depende de la intensidad y frecuencia de la conducta. Si el hábito se transforma en una necesidad inflexible y causa problemas sociales o en pareja, puede señalar un TOC subyacente.

Ornelas advierte que preocupa cuando la tranquilidad tras limpiar solo dura unos minutos y obliga a repetir la acción constantemente. En esos casos, recomienda buscar la orientación de un profesional de la salud mental.

El origen de este tipo de conductas suele estar en etapas tempranas de la vida, con modelos familiares muy controladores o perfeccionistas. Sin embargo, según Ornelas, la repetición diaria de una acción no implica necesariamente un trastorno.

Vista de cerca de una mesa de madera con platos blancos sucios, cubiertos, migas de pan y varias copas de vino tinto, una de ellas en primer plano.
La incomodidad sensorial por ciertas texturas impulsa la conducta de eliminar restos de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para evitar que el hábito se convierta en un problema

Romper con la limpieza automática de migas es posible y, de acuerdo con los especialistas consultados por Hello! Magazine, la flexibilidad es clave. Recomiendan evitar imponer reglas rígidas que se vuelvan exigencias personales.

La prevención mediante exposición y respuesta es una técnica de psicoterapia útil: alternar ocasiones en que se omite limpiar, o realizar el gesto solo en momentos concretos, puede disminuir la ansiedad asociada.

Una tabla de cocina rectangular de madera clara se apoya sobre una mesa de mármol blanco. Hay pequeñas migas y residuos de comida en ambas superficies.
El componente social pesa cuando se busca buena presencia y evitar manchas en la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar ocasionalmente la rutina, permitiendo que queden migas sobre la mesa, es señal de control y bienestar, afirma Ornelas. Si el malestar persiste o afecta las relaciones cotidianas, la intervención de un psicólogo es el mejor camino para recuperar la tranquilidad.

Cada persona puede decidir limpiar las migas o no, entendiendo que esta acción no implica una recompensa ni un castigo. Reconocer la libertad de elección ayuda a mantener la perspectiva y favorecer el equilibrio emocional, concluyen los expertos, según el medio citado.

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