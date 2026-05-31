“¿Qué hace? Dios mío”: la inesperada aparición del guardaespaldas de Messi en la final de la Champions Legue

Yassine Cheuko estuvo presente en la final de la Champions entre el PSG y Arsenal

Yassine Cheuko, conocido como el guardaespaldas personal de Lionel Messi en el Inter Miami, volvió a captar la atención tras viralizarse una inédita secuencia durante la final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal de Inglaterra. El francés vivió la consagración del PSG en la tanda de penales en el Puskás Aréna de Hungría y formó parte de un programa de televisión.

Durante la cobertura en directo desde el campo de juego de TNT Sports Brasil, Yassine Cheuko fue invitado brevemente por uno de los conductores para sumarse a la mesa. Sin embargo, luego de una presentación de unos segundos, el reconocido guardaespaldas del astro argentino realizó una acción que revolucionó las redes: levantó al periodista Vitor Sérgio Rodrigues y se lo llevó del lugar sobre el hombro.

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El francés hizo valer la fuerza física que lo caracteriza y, con un solo brazo, alzó al comentarista para desatar las risas de todos los presentes. “¿Qué hace? Dios mío”, lanzó una de las periodistas presentes en la insólita secuencia.

Compilado con detalles de cómo actúa el guardaespaldas de Messi

Yassine Cheuko tomó un gran perfil en redes luego de convertirse en el custodio personal de Messi, cuya notoriedad creció desde la llegada del capitán argentino a la MLS y que ya desbordó el papel clásico de la seguridad privada. Antes de integrarse al entorno del Inter Miami, el francés había construido una trayectoria fuera del fútbol. Nació en Francia, participó en operaciones de combate en Medio Oriente y luego se especializó en disciplinas como boxeo, MMA y taekwondo.

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Varias publicaciones especializadas en deportes de contacto describieron su estilo como versátil y explosivo. Ese perfil, sumado a su físico, le permitió pasar del ámbito militar a distintas tareas de seguridad privada en Europa hasta ser contratado para custodiar a una de las mayores figuras del fútbol mundial.

La incorporación de Messi al Inter Miami cambió las reglas de la seguridad privada en el fútbol norteamericano. La gerencia de Las Garzas, encabezada por David Beckham, priorizó desde el comienzo un sistema de protección fuera de lo habitual para evitar incidentes en actos oficiales y también en la vida cotidiana del jugador más famoso de la historia de la institución.

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La salvaje rutina física del guardaespaldas de Messi

La contratación de Cheuko respondió a esa necesidad: un custodio con presencia física imponente, experiencia en situaciones de tensión real y recorrido en deportes de combate. Desde los primeros partidos de Messi en la MLS, su imagen recorriendo la línea de banda mientras el argentino jugaba se convirtió en una marca visual de esta nueva etapa del club.

La exposición fue inmediata. Redes sociales, coberturas de medios estadounidenses y latinoamericanos y cuentas especializadas en fútbol destacaron la singularidad de un caso en el que un guardaespaldas asumió un rol tan visible en la élite del deporte de Estados Unidos. Cheuko explicó además que su tarea no se limita a reaccionar ante una amenaza. “La función no es únicamente proteger: le agrego toda mi experiencia en deportes de combate a la vigilancia cotidiana”, aseguró.

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Ese trabajo incluye acompañar a Messi incluso en los traslados al vestuario, mantener distancia con los fanáticos y anticipar posibles situaciones de riesgo dentro y fuera del estadio. Esa modalidad se apartó de los estándares tradicionales de seguridad en el fútbol de Estados Unidos y obligó al entorno del club a adaptarse.

Yassine Cheuko custodia a Lionel Messi en todos sus partidos con Inter Miami desde 2023 (créditos: Agencias)

Antes de sumarse a la estructura de Inter Miami, Cheuko ya tenía presencia en redes sociales, donde publicaba entrenamientos y rutinas. La masividad, sin embargo, llegó recién con su vínculo con Messi, cuando una audiencia mucho más amplia comenzó a seguir sus movimientos dentro y fuera de la cancha.

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La proyección del francés dejó de apoyarse solo en su función de protección. También empezó a difundir contenido propio sobre desafíos físicos, alimentación y emprendimientos personales, una estrategia que amplió su reconocimiento entre los aficionados del club.

En 2024, lanzó su propia línea de ropa deportiva, inspirada en su historia, su experiencia militar y la disciplina adquirida a través del deporte. El propio Messi fue consultado sobre la iniciativa y expresó con humor su apoyo, lo que amplificó la exposición mediática del proyecto. La rutina física de Cheuko también alimentó su visibilidad pública. Su preparación diaria combina fuerza, resistencia cardiovascular y práctica regular de deportes de combate. Él mismo compartió registros en los que rompe tablas, realiza levantamientos olímpicos y suma ejercicios de coordinación.

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