El Banco Central compró casi USD 2.600 millones en mayo y está cerca de cumplir una meta clave

El BCRA compró más de USD 2.500 millones y las reservas saltaron más de USD 3.000 millones en mayo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este viernes USD 70 millones y el acumulado anual ya supera los USD 9.700 millones, cifra que representa más del 97% de la meta de compras de divisas establecida para este año.

Desde la puesta en marcha del nuevo régimen monetario en enero, el BCRA incorporó 9.751 millones de dólares. Así, suma 97 días consecutivos con saldo positivo en sus intervenciones en el mercado cambiario, como resultado de acuerdos con bancos, empresas y organismos públicos. Se trata de la tercera mejor racha desde 2023, ya que solo el 2 de enero no se registraron operaciones. La mayor compra diaria se dio el pasado 10 de abril, cuando se alcanzaron 457 millones de dólares.

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Durante los primeros días de mayo, las compras diarias se mantuvieron por debajo de los USD 100 millones, aunque el ritmo se aceleró en las semanas siguientes. Esta semana, el BCRA sumó 761 millones y el total del mes ascendió a 2.596 millones de dólares.

“Con la cosecha gruesa recién comenzando a desplegar plenamente sus flujos, abril y mayo probablemente estén marcando un piso para las compras del Central de cara a los próximos dos meses, cuando la estacionalidad todavía seguiría jugando a favor”, remarcó un reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

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Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que los ingresos más importantes provenientes de la cosecha agrícola aún no han ingresado al mercado, lo que podría derivar en una mayor oferta de divisas y dar al Central mayor margen de maniobra en el corto plazo.

Hasta el momento, el BCRA alcanzó el 97% de la meta anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda del Tesoro para afrontar compromisos financieros limitó el aumento neto de reservas. Para sostener la acumulación, el Central optó por la emisión de pesos no esterilizados, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente mediante deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el valor del dólar y contener la inflación.

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Las proyecciones oficiales sitúan el saldo neto de compras para 2026 entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo de la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos en el mercado interno. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que estos factores serán decisivos para la evolución anual.

La liquidación de la cosecha gruesa sigue siendo una fuente clave de dólares para fortalecer las reservas. Además, las emisiones de deuda de empresas y provincias en el exterior superarían los USD 3.200 millones en las próximas semanas, lo que contribuiría a la capacidad de intervención del Central.

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“Luego del freno en las emisiones de obligaciones negociables durante febrero y marzo, en un contexto de mayor volatilidad internacional, el mercado retomó dinamismo a partir de abril. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan los USD 1.600 millones -más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales”, destacó un reporte de la consultora Invecq.

Reservas al alza

El desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.000 millones a comienzos de esta semana llevó las reservas brutas del BCRA a más de USD 47.000 millones, el nivel más alto desde 2019. La semana anterior, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por USD 20.000 millones, permitiendo la llegada de nuevos fondos a las reservas.

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Al cierre del viernes, las reservas brutas alcanzaron USD 48.191 millones, con una diaria de USD 320 millones y un incremento mensual de 3.708 millones de dólares. Este monto representa el valor más alto en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.

Antes de finalizar la semana, el Gobierno deberá afrontar el pago correspondiente al Bopreal Serie 3, equivalente al 34% del capital emitido, por un total cercano a USD 1.020 millones, más un 3% de interés. Este compromiso implicará que el efecto positivo del desembolso del FMI se vea prácticamente compensado por esa obligación.

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