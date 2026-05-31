5 trucos infalibles para transformar una terraza, sin obra y con presupuesto controlado

La planificación integral ordena suelo, paredes, muebles, plantas y accesorios para una terraza coherente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformar terrazas y balcones en un solo fin de semana es posible con intervenciones puntuales y accesibles, según especialistas consultados por Revista AD, edición española de Architectural Digest.

El arquitecto Carlos Tomás y su equipo de Estudio Reciente proponen soluciones sencillas y efectivas que revalorizan cualquier terraza sin necesidad de grandes obras ni inversiones elevadas. Estos cinco consejos permiten preparar la terraza de manera rápida y disfrutarla plenamente durante toda la temporada de verano.

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Una terraza bien integrada aporta valor a cualquier vivienda, aun cuando el espacio disponible sea pequeño. En declaraciones recogidas por el medio citado, Tomás destaca que zonas como áticos o patios tienen capacidad de realzar el conjunto arquitectónico del hogar y contribuir al confort diario.

Una paleta corta de colores y materiales naturales unifica el exterior sin recargarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la tendencia apunta a recuperar estos ambientes, invirtiendo en su cuidado y priorizando el diseño y la funcionalidad.

Cómo lograr armonía en la decoración exterior

El primer paso consiste en definir un concepto global antes de iniciar cualquier cambio. Tomás subraya la importancia de “pensar en conjunto” todos los elementos: el suelo, las paredes, el mobiliario, las plantas y los accesorios deben responder a una idea unificadora. Solo así se evita que la terraza resulte caótica o poco estética, aunque sea práctica en su uso.

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El uso de una paleta pequeña de materiales y colores naturales ayuda a conseguir elegancia y coherencia, como reflejan los proyectos recientes de Estudio Reciente en áticos de Madrid y Barcelona. Esta aproximación garantiza que el espacio exterior sea armónico y agradable, facilitando su integración con el resto de la vivienda.

Los textiles de exterior renuevan el ambiente con cambios rápidos y de bajo costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Textiles y materiales clave para renovar la terraza

Los textiles para exterior cobran especial relevancia al transformar la terraza sin alterar su estructura. Cambiar fundas, almohadas o mantas puede renovar por completo el aspecto del mobiliario y aportar coherencia visual al conjunto.

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Según Tomás, lo ideal es elegir colores lisos o “falsos lisos”, que a cierta distancia parecen uniformes pero combinan distintas tonalidades. En caso de optar por estampados, recomienda las rayas anchas para aportar identidad sin saturar el espacio.

Telas de inspiración americana o tejidos técnicos de alto rendimiento amplían las opciones, permitiendo seleccionar materiales resistentes sin renunciar al diseño. Estas alternativas favorecen la perdurabilidad y la estética en ambientes exteriores.

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Las rayas anchas suman identidad visual sin saturar un balcón pequeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores plantas resistentes para terrazas de verano

Las plantas revitalizan cualquier terraza y resultan imprescindibles en zonas expuestas al aire libre. El equipo de Verdecora, citado por el medio, recomienda optar por especies de alta tolerancia al sol en temporada cálida.

Entre las mejores opciones figura la salvia, valorada por su hoja perenne y su aroma intenso, especialmente popular en la jardinería del Mediterráneo.

Cuando la terraza cuenta con zonas de sombra, la alstromeria o lirio de los incas se presenta como una alternativa vistosa y resistente. Esta planta destaca por la durabilidad de sus flores y es utilizada habitualmente en Sudamérica para crear ambientes de aire tropical o étnico.

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La elección de materiales aptos para intemperie define la durabilidad del diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación y accesorios para un ambiente acogedor

La variedad de lámparas de exterior crece cada año, con modelos inalámbricos y resistentes que facilitan complementar cualquier espacio al aire libre. Tomás sugiere priorizar una luz cálida de menos de 3.000K y evitar las luces blancas, generando ambientes acogedores similares a los del interior de la vivienda.

Modelos como la lámpara Luna y la lámpara Clara, portátil y con acabado metalizado, ilustran algunas propuestas recurrentes en esta temporada.

Soluciones rápidas para el suelo y la protección solar

Los cambios puntuales revalorizan el conjunto sin inversiones elevadas ni reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En terrazas con suelos desgastados, se pueden instalar alfombras específicas para exterior o sistemas de sobresuelo tipo clic-clac, que permiten cubrir superficies deterioradas sin necesidad de herramientas complejas. Una alfombra de diseño gráfico o con motivos estivales puede convertirse en el eje visual de la terraza, según Revista AD.

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Para la protección solar, sombrillas, toldos, pérgolas o persianas aportan funcionalidad y refuerzan el carácter decorativo del espacio. Antes de elegir una solución, Estudio Reciente recomienda analizar las condiciones particulares del lugar y optar por materiales aptos para resistir la exposición al aire libre.