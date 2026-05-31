Tendencias

5 trucos infalibles para transformar una terraza, sin obra y con presupuesto controlado

Una estrategia rápida combina textiles nuevos, un foco visual en el suelo, luz cálida, plantas adecuadas y soluciones de sombra, con ajustes de bajo costo que revalorizan el conjunto sin trabajos invasivos

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de un patio soleado con suelo de baldosas, dos sillones naranjas y azules, una mesa verde, sombrilla rayada, y plantas cítricas cerca de una piscina.
La planificación integral ordena suelo, paredes, muebles, plantas y accesorios para una terraza coherente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformar terrazas y balcones en un solo fin de semana es posible con intervenciones puntuales y accesibles, según especialistas consultados por Revista AD, edición española de Architectural Digest.

El arquitecto Carlos Tomás y su equipo de Estudio Reciente proponen soluciones sencillas y efectivas que revalorizan cualquier terraza sin necesidad de grandes obras ni inversiones elevadas. Estos cinco consejos permiten preparar la terraza de manera rápida y disfrutarla plenamente durante toda la temporada de verano.

PUBLICIDAD

Una terraza bien integrada aporta valor a cualquier vivienda, aun cuando el espacio disponible sea pequeño. En declaraciones recogidas por el medio citado, Tomás destaca que zonas como áticos o patios tienen capacidad de realzar el conjunto arquitectónico del hogar y contribuir al confort diario.

Un luminoso comedor con techo y paredes de cristal que dan a un patio con escaleras y plantas. Una mesa de madera con sillas verdes y un jarrón de flores en el centro.
Una paleta corta de colores y materiales naturales unifica el exterior sin recargarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la tendencia apunta a recuperar estos ambientes, invirtiendo en su cuidado y priorizando el diseño y la funcionalidad.

Cómo lograr armonía en la decoración exterior

El primer paso consiste en definir un concepto global antes de iniciar cualquier cambio. Tomás subraya la importancia de “pensar en conjunto” todos los elementos: el suelo, las paredes, el mobiliario, las plantas y los accesorios deben responder a una idea unificadora. Solo así se evita que la terraza resulte caótica o poco estética, aunque sea práctica en su uso.

PUBLICIDAD

El uso de una paleta pequeña de materiales y colores naturales ayuda a conseguir elegancia y coherencia, como reflejan los proyectos recientes de Estudio Reciente en áticos de Madrid y Barcelona. Esta aproximación garantiza que el espacio exterior sea armónico y agradable, facilitando su integración con el resto de la vivienda.

Patio exterior soleado con paredes blancas, grandes ventanales negros, un sofá largo beige, mesas de madera y plantas en macetas, incluyendo naranjas en un tazón.
Los textiles de exterior renuevan el ambiente con cambios rápidos y de bajo costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Textiles y materiales clave para renovar la terraza

Los textiles para exterior cobran especial relevancia al transformar la terraza sin alterar su estructura. Cambiar fundas, almohadas o mantas puede renovar por completo el aspecto del mobiliario y aportar coherencia visual al conjunto.

Según Tomás, lo ideal es elegir colores lisos o “falsos lisos”, que a cierta distancia parecen uniformes pero combinan distintas tonalidades. En caso de optar por estampados, recomienda las rayas anchas para aportar identidad sin saturar el espacio.

Telas de inspiración americana o tejidos técnicos de alto rendimiento amplían las opciones, permitiendo seleccionar materiales resistentes sin renunciar al diseño. Estas alternativas favorecen la perdurabilidad y la estética en ambientes exteriores.

Un sofá y un sillón a rayas naranjas y beige en un patio con dos mesas redondas de mármol, plantas en macetas grandes y luz solar.
Las rayas anchas suman identidad visual sin saturar un balcón pequeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores plantas resistentes para terrazas de verano

Las plantas revitalizan cualquier terraza y resultan imprescindibles en zonas expuestas al aire libre. El equipo de Verdecora, citado por el medio, recomienda optar por especies de alta tolerancia al sol en temporada cálida.

Entre las mejores opciones figura la salvia, valorada por su hoja perenne y su aroma intenso, especialmente popular en la jardinería del Mediterráneo.

Cuando la terraza cuenta con zonas de sombra, la alstromeria o lirio de los incas se presenta como una alternativa vistosa y resistente. Esta planta destaca por la durabilidad de sus flores y es utilizada habitualmente en Sudamérica para crear ambientes de aire tropical o étnico.

Vista de un patio soleado con paredes blancas, plantas trepadoras, macetas y flores colgantes. Una mesa redonda con dos taburetes y servicio de mesa para dos. Se ve una puerta abierta al interior.
La elección de materiales aptos para intemperie define la durabilidad del diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación y accesorios para un ambiente acogedor

La variedad de lámparas de exterior crece cada año, con modelos inalámbricos y resistentes que facilitan complementar cualquier espacio al aire libre. Tomás sugiere priorizar una luz cálida de menos de 3.000K y evitar las luces blancas, generando ambientes acogedores similares a los del interior de la vivienda.

Modelos como la lámpara Luna y la lámpara Clara, portátil y con acabado metalizado, ilustran algunas propuestas recurrentes en esta temporada.

Soluciones rápidas para el suelo y la protección solar

Patio exterior moderno visto desde arriba con dos sillas de metal marrón, mesa amarilla, planta en maceta, suelo de terracota y una pequeña piscina con azulejos a cuadros.
Los cambios puntuales revalorizan el conjunto sin inversiones elevadas ni reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En terrazas con suelos desgastados, se pueden instalar alfombras específicas para exterior o sistemas de sobresuelo tipo clic-clac, que permiten cubrir superficies deterioradas sin necesidad de herramientas complejas. Una alfombra de diseño gráfico o con motivos estivales puede convertirse en el eje visual de la terraza, según Revista AD.

Para la protección solar, sombrillas, toldos, pérgolas o persianas aportan funcionalidad y refuerzan el carácter decorativo del espacio. Antes de elegir una solución, Estudio Reciente recomienda analizar las condiciones particulares del lugar y optar por materiales aptos para resistir la exposición al aire libre.

Temas Relacionados

Decoración ExteriorTextiles para ExteriorPlantas ResistentesTerrazasPatioMuelesSombrillaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La nostalgia bajo la lupa: por qué idealizamos el pasado y cuándo afecta la salud mental, según expertos

Muchas personas vuelven una y otra vez a escenas antiguas y las sienten más seguras que la vida de hoy. El análisis de especialistas consultados por Infobae

La nostalgia bajo la lupa: por qué idealizamos el pasado y cuándo afecta la salud mental, según expertos

Looks espejo: cómo Kris Jenner y sus hijas convirtieron los estilos coordinados en su sello de moda

En alfombras rojas, galas y salidas casuales, el clan Kardashian-Jenner refuerza su identidad visual con siluetas afines, gamas cromáticas compartidas y detalles calculados

Looks espejo: cómo Kris Jenner y sus hijas convirtieron los estilos coordinados en su sello de moda

El gris se posiciona como preferencia en la renovación de salones modernos

Texturas, combinaciones y detalles de estilo ayudan a renovar cualquier ambiente sin recurrir a matices tradicionales ni consejos habituales

El gris se posiciona como preferencia en la renovación de salones modernos

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre camino al monitoreo ambiental y el tratamiento de efluentes

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

¿Hambre real o emocional? Señales para identificarlo y qué hacer para regular la ansiedad

No siempre las razones por las que ingerimos alimentos están relacionadas con necesidades del organismo. Las definiciones de nutricionistas consultados por Infobae

¿Hambre real o emocional? Señales para identificarlo y qué hacer para regular la ansiedad

DEPORTES

“¿Qué hace? Dios mío”: la inesperada aparición del guardaespaldas de Messi en la final de la Champions Legue

“¿Qué hace? Dios mío”: la inesperada aparición del guardaespaldas de Messi en la final de la Champions Legue

La Costa Azul vio otra vez a “Matrero” en el podio de Antibes

La nueva regla que se aplicará en el Mundial y terminó siendo la llave del triunfo de Japón ante Islandia en un amistoso

La primera baja oficial del Mundial: es una de las máximas figuras de su selección y se rompió la rodilla en un amistoso

Tchouaméni habló por primera vez de su pelea con Valverde: qué dijo sobre un posible cruce entre Francia y Uruguay en el Mundial

TELESHOW

Reapareció Chiche Gelblung desde su internación y habló del caso Agostina Vega: “¿Cómo puede ser que maten a una nena?"

Reapareció Chiche Gelblung desde su internación y habló del caso Agostina Vega: “¿Cómo puede ser que maten a una nena?"

Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá, su ciudad natal: “Siempre va a ser mi lugar favorito”

El sentido posteo de Darío Barassi luego de visitar la tumba de su mamá en San Juan: “Me parte el corazón”

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

INFOBAE AMÉRICA

Personas con discapacidad aún enfrentan exclusión y barreras en Honduras

Personas con discapacidad aún enfrentan exclusión y barreras en Honduras

Panamá asume alto puesto en la OMS para supervisar planificación de programas, cuota presupuestaria y administración del organismo

Salud advierte riesgo sanitario tras la baja cobertura de inmunización en Honduras

Netanyahu eligió al arquitecto del misil Arrow 3 como nuevo asesor de Seguridad Nacional de Israel

Gisèle Pelicot: “No pensé que podría volver a confiar en un hombre, pero eso fue lo que me ocurrió”