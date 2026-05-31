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La dura confesión de Rafinha Alcántara sobre su retiro obligado por lesiones: “Vivo con dolor, no puedo subir las escaleras”

El exfutbolista del Barcelona confesó el sufrimiento físico y emocional que soportó antes de dejar el fútbol profesional, en una charla donde repasó su calvario y la importancia de su familia

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La historia de Rafinha Alcántara, marcada por operaciones de rodilla, jornadas de recuperación y una lucha constante con el sufrimiento (Instagram: @RafinhaAlcantara)
La historia de Rafinha Alcántara, marcada por operaciones de rodilla, jornadas de recuperación y una lucha constante con el sufrimiento (Instagram: @RafinhaAlcantara)

En diciembre de 2025, Rafinha Alcántara puso fin a su carrera profesional. El exfutbolista brasileño, que debutó en el primer equipo del FC Barcelona, contó que las lesiones de rodilla lo obligaron a dejar la actividad y relató el proceso en una reciente entrevista, donde detalló las dificultades físicas y emocionales que atravesó durante los últimos años de su trayectoria.

Según declaró el exmediocampista formado en La Masia, en diálogo con el diario deportivo español Mundo Deportivo, “de las lesiones de rodilla, el menisco es la que menos problemas te suele dar y la más corta también”.

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Sin embargo, en su caso, el brasileño reveló: “Por cómo es mi cuerpo morfológicamente, por la manera que tengo que correr, hizo que ese impacto que tengo sobre el menisco con 31 años me tuviera que retirar”.

Desde sus primeros pasos como profesional, Rafinha fue considerado una de las mayores promesas del fútbol español. El rumbo de su carrera cambió tras una serie de operaciones de menisco.

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La segunda operación y las secuelas

Hombre con barba, acostado en una cama de hospital con bata y vía intravenosa en el brazo derecho, mirando a la cámara
Tras varias operaciones y duros procesos de rehabilitación, el exfutbolista detalla cómo el dolor constante y la pérdida de movilidad lo llevaron a cambiar sus rutinas (Instagram: @RafinhaAlcantara)

El exjugador contó que la primera operación en la rodilla no resolvió el problema. A los cuatro meses, debió pasar nuevamente por el quirófano. El tiempo estimado de recuperación se duplicó y aparecieron nuevos dolores.

“A los cuatro meses tuve que pasar de nuevo por el quirófano. Una lesión de tres meses se me fue a ocho meses. Ya era dormir con una magneto puesta, no caminas. Te olvidas de pasear porque realmente te duele la rodilla”, describió el propio Rafinha ante el canal de YouTube del comentarista deportivo Alberto Edjogo-Owono.

Además, la adaptación física y mental fue cada vez más difícil. El exfutbolista aseguró que la segunda lesión marcó un antes y un después. “Físicamente no soy el mismo. Cambias tu manera de entrenar”, explicó el exjugador.

El impacto en la vida personal

A lo largo de su carrera, Rafinha Alcántara defendió las camisetas del Barcelona, Inter de Milán y el Paris Saint-Germain (PSG), además de la selección de Brasil. En la última etapa, el dolor físico condicionó su vida cotidiana y sus decisiones.

Rafinha Alcántara dribla un balón de fútbol con su pie derecho en un campo verde, con Lionel Messi de pie detrás de él, ambos con uniformes de entrenamiento
Las lesiones y secuelas musculares terminaron con los sueños del exjugador de la selección de Brasil (Instagram: @RafinhaAlcantara)

“Acabé tan quemado de decir no estoy disfrutando del fútbol, vivo con dolor. No puedo subir las escaleras que me duele. Tardé dos años en aceptarlo, pero tuve la suerte de que nació mi hijo, que fue fundamental”, sostuvo durante la entrevista.

Según Mundo Deportivo, el nacimiento de su hijo y el respaldo de su entorno ayudaron al deportista a afrontar la nueva etapa tras el retiro.

El presente de Rafinha Alcántara

Actualmente, el excampeón de Europa se desempeña como comentarista deportivo en la plataforma DAZN, donde analiza partidos y comparte su experiencia como profesional.

El exfutbolista relató que este nuevo desafío le permite seguir cerca del fútbol, aunque desde una función distinta. Por el momento, no existen otros anuncios sobre nuevos proyectos ligados estrictamente al fútbol.

En entrevistas recientes, especialistas en medicina deportiva remarcan que los casos como este son frecuentes en el fútbol profesional, aunque rara vez se conocen en profundidad los detalles personales y el sufrimiento diario de los jugadores afectados.

Según fuentes consultadas por el portal español, el acompañamiento psicológico y el entorno familiar son clave para superar la transición tras el retiro.

Una carrera marcada por títulos y pasos en la élite europea

Primer plano de Carlos Vinicius, jugador de la Real Sociedad, con camiseta azul y mangas largas, sonriendo y mirando a la izquierda en un campo de fútbol
Los reiterados problemas de menisco y el dolor incapacitante forzaron al exjugador de FC Barcelona a abandonar su carrera a los 31 años (Instagram: @RafinhaAlcantara)

A lo largo de su carrera, construyó una trayectoria destacada en el fútbol europeo y mundial. Formado en las divisiones inferiores del FC Barcelona, debutó en el primer equipo y sumó más de 90 partidos oficiales, donde conquistó títulos nacionales e internacionales. El mediocampista brilló en dos etapas a préstamo en el RC Celta de Vigo, especialmente durante la temporada 2013-14 y luego en el ciclo 2019-20, mostrando una de sus mejores versiones.

En 2018, tuvo una cesión en el Inter de Milán, que contribuyó al regreso del club italiano a la UEFA Champions League. Posteriormente, fue transferido al Paris Saint-Germain (PSG), donde alternó la titularidad bajo las órdenes de Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino. En 2022, pasó por la Real Sociedad y, ya en el cierre de su carrera, disputó dos temporadas en el Al-Arabi SC de Qatar.

Entre sus logros más relevantes se cuentan la Champions League en 2015 con el Barcelona, tres títulos de La Liga de España, cinco Copas del Rey y la medalla de oro olímpica obtenida con la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Río 2016, un hito histórico para su país.

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