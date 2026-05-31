Reapareció Chiche Gelblung desde su internación y habló del caso Agostina Vega: “¿Cómo puede ser que maten a una nena?"

El periodista conversó con Marcela Tauro a través de una videollamada. Su preocupación por el caso de Agustina Vega (Video: Infama/ América TV)

Hace dos semanas Chiche Gelblung tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva tras sufrir una descompensación. Mientras continúa hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei, el periodista conversó con Marcela Tauro y Pablo Layus en Infama (América TV) donde se mostró a tono con las últimas noticias siguiendo de cerca el caso de Agostina Vega, la niña de 14 años que fue asesinada en la ciudad de Córdoba.

“Esta semana se habló mucho de la salud de Chiche Gelblung, que está internado en el Sanatorio Mater Dei y en terapia intensiva. El señor Pablo Layus vino de Córdoba, estábamos en maquillaje y dijo ‘lo voy a llamar a Chiche’”, relató la conductora del ciclo de espectáculos acerca de cómo se dio la comunicación con el periodista.

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“Le escribí a Chiche para saber cómo estaba. Me habían dicho que estaba con el teléfono en algunos momentos“, contó Layus, mientras mostraban las imágenes en las que aparecía Chiche desde una videollamada conversando con los integrantes del ciclo. “Él le escribió y Chiche le hizo una videollamada. Yo me estaba maquillando y peinando y vino Layus”, destacó Tauro.

"Le preguntábamos a Chiche cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’", contó Marcela Tauro

“Te mandamos un beso. ¡Te queremos! ¡Fuerza!“, se escucha a los periodistas mientras conversan con Chiche. “Él nos empezó a hablar de la actualidad, del caso Agostina”, aseguró la conductora, mientras Pablo expresaba que la preocupación del conductor era el caso que conmueve al país: “Él me preguntaba si yo le había escrito o lo había llamado. No sé qué habrá tocado él para responderme, pero justo me decía que leyendo sobre el caso de Agostina. ‘¿Cómo puede ser que en este país una chica de 14 años...?’“.

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“Está consciente y hablando del caso que nos tuvo en vilo durante toda la semana”, resaltó Marcela, sobre el estado de salud del conductor de Crónica TV, mientras Layus enfatizaba en cómo incluso estando hospitalizado no perdía su pasión. “Por más que esté en una clínica, no pueden dejar de ser periodistas. Está interiorizándose y me dio su opinión sobre lo que estaba pasando con el caso. Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad. Decía ‘¿cómo puede ser que en este país maten a una nena?’. Hablaba del caso", contó.

“Chiche está bien, sigue internado en el Mater Dei, pero está consciente”, resumieron, mientras daban detalles que el conductor de 70.20.hoy (El Nueve) se encontraba acompañado por Cristina, su esposa.

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El periodista se comunica por videollamada con el equipo de Infama en América TV (Polémica en el bar, América TV)

La internación se produjo después de que el periodista de 82 años sufriera una descompensación en su hogar. Los profesionales del sanatorio determinaron que era indispensable su ingreso inmediato en cuidados críticos, teniendo en cuenta el cuadro clínico y la edad. De acuerdo con el relato de Pía Shaw en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe, los médicos señalaron que existían antecedentes de un accidente doméstico ocurrido dos semanas antes, el cual Gelblung había minimizado, y que le provocó un hematoma en el ojo izquierdo.

La noticia de la hospitalización de Chiche Gelblung, figura histórica de la televisión y el periodismo argentino, generó preocupación tanto en su entorno familiar como profesional, especialmente por sus antecedentes médicos recientes.

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A mediados de este mes, el periodista, de 82 años, ingresó de urgencia a la unidad de terapia intensiva en el sanatorio Mater Dei tras una descompensación ocurrida en su domicilio. Los médicos consideraron necesaria la internación inmediata en cuidados críticos debido a la condición general del periodista y a su edad, al detectar antecedentes recientes de un accidente doméstico que le produjo un hematoma en el ojo izquierdo. Tras darse a conocer la noticia, permaneció bajo monitoreo permanente, con seguimiento de la evolución del hematoma facial y del estado general, acompañado por su familia y a la espera de nuevos reportes médicos.

“Chiche está bien, sigue internado en el Mater Dei, pero está consciente”, destacó la conductora de Infama

El último tiempo el conductor atravesó varios episodios de salud que generaron preocupación en su entorno. En abril sufrió una descompensación que motivó su internación y la colocación de dos stents; tras recibir el alta, desoyó la indicación médica de reposo absoluto y regresó a su actividad profesional. Pía Shaw relató que “Chiche no para ni un segundo”, y detalló que en la ocasión anterior, el médico le recomendó quedarse en su casa, pero él optó por regresar a la radio y televisión.

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