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La Costa Azul vio otra vez a “Matrero” en el podio de Antibes

El icónico velero argentino retuvo el segundo puesto logrado el año pasado en el espléndido puerto deportivo de la Riviera Francesa

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Matrero en la Costa Azul
Matrero logró subirse al podio en Antibes

Poder subirse al escenario de la premiación de la gran celebración de Les Voiles D’Antibes en su trigésima edición resultó hoy una gran felicidad para el equipo del legendario velero Matrero ya que mantuvo el segundo lugar conseguido en 2025 en la clase IOR.

Y eso que los vientos -uno de los recursos que tanto capitaliza con destreza la tripulación argentina-, estuvo estos días, desde el 28, más apropiado para tomar sol en una reposera en la exquisita playa de la Gravette que para andar acomodando los aparejos.

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Matrero en la Costa Azul
El equipo celebrando tras la competencia

Este nuevo trofeo recibido en el Puerto de Vauban se suma a los dos acariciados hace una semana al coronarse campeón en las Grandi Regate Internazionali -disputadas en la costa itálica de San Remo- y el Trofeo Anual Europeo 2025 que le otorgó el Comité Internacional para el Mediterráneo (CIM), la institución que desde hace una centuria programa y regula las regatas en la región.

El exitoso team de Matrero, de Rafael Pereira Aragón, integrante del Club Náutico San Isidro (CNSI), estuvo integrado por Igor Magister, Alex Hasenclever, Emiliano Homps, Miguel Saubidet, Alejandro Polaco Chometowski, Gustavo Huevo Fernández, Marcus Behrendt, Edi Cornudet, Martín Zimmermann y el gran timonel Martín Busch.

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Matrero en la Costa Azul
El próximo desafío para Matrero será del 4 al 7 de junio en el Porquerolles Classic

Fueron ellos quienes lidiaron y dejaron atrás a reputados yates clásicos europeos, como el francés Sagittarius, de Thierry Laffitte, que quedó tercero, y el italiano Ojala II, comandado por el milanés Michele Frova; aunque pudieron hacerle punta al tradicional holandés Encounter, de Bart Weduwer, que se llevó el primer premio.

“Con este galardón en la encantadora regata de Antibes, nuestro Matrero sigue posicionándose como uno de los principales contrincantes de la campaña mediterránea. Es un liderazgo que siempre valoran nuestros rivales; pero ojo, que sabemos perfectamente que cada vez que levantamos las velas y enfilamos la proa, a nuestros costados -o adelante- hay embarcaciones de alta performance y no debe afectarnos la ansiedad. Mañana es día de descanso y pasado estaremos pensando en el siguiente desafío”, dijo Pereira Aragón a Infobae.

Matrero en la Costa Azul
Los miembros del equipo sonrientes luego de la competición

En tal sentido, el próximo reto, del 4 al 7 de junio, es el Porquerolles Classic (en la paradisíaca isla homónima cercana a Toulon, Cannes y Marsella), escenario en el cual los nautas tendrán su primera experiencia competitiva.

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