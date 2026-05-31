El inédito uso de la pausa de hidratación que hizo Mauricio Pochettino en el amistoso entre Estados Unidos y Senegal

El entrenador de la selección de Estados Unidos, Pochettino, utiliza una computadora portátil para revisar conceptos con su equipo

La pausa de rehidratación es uno de los puntos más discutidos en el fútbol en el último tiempo. El “cooling break”, que será obligatorio en el Mundial, llegó para quedarse. Y, ante ese panorama, algunos entrenadores le empiezan a sacar el máximo provecho posible. Este es el caso del argentino Mauricio Pochettino, que utilizó el breve receso del primer tiempo del amistoso entre Estados Unidos y Senegal para mostrarle videos a sus dirigidos del elenco norteamericano.

Mientras los jugadores estadounidenses, que se encontraban 2-0 arriba en el marcador frente a los africanos, se refrescaban, Pochettino los juntó a todos alrededor suyo y sacó su computadora para compartir conceptos a través de videos.

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En cuanto al partido, a los 6 minutos, Christian Pulisic desbordó por la izquierda y asistió a Sergiño Dest, quien superó a los defensores senegaleses y convirtió el 1-0.

Mauricio Pochettino dando las indicaciones

Antes del cuarto de hora, se produjo la primera jugada controvertida del partido. Sadio Mané cayó en el área de Estados Unidos tras un contacto con un defensor, pero el árbitro Nick Walsh no cobró penal. En la acción siguiente, Senegal generó una ocasión clara: Nicolas Jackson quedó solo en el punto penal y remató de primera, pero su disparo salió desviado.

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Estados Unidos mantuvo la iniciativa con el aporte de su figura. Christian Pulisic recibió un pase filtrado de Ricardo Pepi, eludió al arquero Mory Diaw con una maniobra individual y definió para marcar el 2-0.

A los 42 minutos, cuando el primer tiempo estaba por finalizar, Habib Diarra recuperó en el mediocampo y habilitó a Sadio Mané, que definió cruzado para el 2-1.

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En el inicio del complemento, el equipo de Pochettino buscó ampliar la diferencia. Folarin Balogun recibió en el área y definió de primera para el 3-1, aunque el gol fue anulado más tarde, lo que generó confusión.

Pocos minutos después, Senegal aprovechó dos errores consecutivos: primero en la salida del conjunto local y luego una mala respuesta del arquero Diaw. Leroy Sané capitalizó la situación y empujó la pelota para el 2-2.

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Cerca del final, Balogun volvió a aparecer en el área, recibió cerca del punto penal y definió de derecha para el 3-2.

Pochettino presentó la lista de 26 convocados de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026 con una inclusión que generó atención: Alejandro Zendejas, delantero de 28 años nacido en Ciudad Juárez, México, y criado en Texas, que actualmente milita en el Club América del fútbol mexicano.

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El entrenador argentino justificó la elección con argumentos tácticos y humanos. “Es un jugador que tiene gol, que se comunica muy bien con el resto de sus compañeros y que tiene una muy buena relación con ellos. Genera muchas cosas positivas, es interesante desde lo táctico y con calidad humana”, afirmó Pochettino.

Zendejas suma 13 apariciones con la camiseta estadounidense desde su debut en 2023, con 2 goles anotados. Pochettino subrayó que el jugador representa “un montón de posibilidades” por su versatilidad: “Debe ser el único con perfil de banda, pero que también te puede jugar de interior en el centro del campo. Es un jugador muy interesante desde lo táctico, de la flexibilidad táctica que queremos encontrar”.

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La nómina completa incluye a figuras como Christian Pulisic (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach) y Antonee Robinson (Fulham), entre otros. En el arco, el DT convocó a Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC) y Matt Turner (New England Revolution).

Estados Unidos debutará en el torneo el 12 de junio ante Paraguay en el estadio SoFi de Los Ángeles, enfrentará a Australia el 19 de junio en el Lumen Field de Seattle y cerrará la fase de grupos ante Turquía el 25 de junio, de nuevo en el estadio SoFi de California.

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