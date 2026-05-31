Looks espejo: cómo Kris Jenner y sus hijas convirtieron los estilos coordinados en su sello de moda

El clan Kardashian-Jenner consolida los looks espejo como narrativa de marca y estilo grupal (Hulu/YouTube tráiler oficial)

En cada aparición pública, Kris Jenner y sus hijas Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, transforman la coordinación de looks en una declaración de moda. Desde alfombras rojas hasta galas exclusivas y salidas informales, el clan Kardashian-Jenner convirtió la sincronía estética en un sello visual inconfundible.

Siluetas afines, paletas cromáticas compartidas y accesorios elegidos al detalle conforman una narrativa de estilo grupal, donde la armonía resalta la fuerza del apellido sin borrar la identidad de cada integrante.

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La tendencia de los “looks espejo” se consolidó como la firma de este grupo, llevando la coordinación al siguiente nivel. La repetición del negro total, la alternancia entre sastrería y vestidos de noche, y la elección de accesorios similares funcionan como un lenguaje visual común.

Así, la familia utiliza el mundo fashion como herramienta estratégica para proyectar una imagen reconocible que se destaca, en la que la sincronía nunca resulta casual.

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Retro en blanco y negro con acentos metálicos

Kris Jenner, Kylie Jenner y Kendall Jenner combinan contraste gráfico, brillo metálico y guiños retro en una salida coordinada (The Grosby Group)

A bordo de una embarcación en las festividades del casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia, el trío combinó contraste gráfico y brillo. Kris Jenner llevó vestido blanco con patrón circular negro y chaqueta negra con plumas, con gafas rectangulares oscuras y peinado recogido pulido.

Kylie Jenner sumó un top corsé plateado con flecos y brillos, falda blanca de tiro alto y gafas estrechas; el cabello suelto mantuvo el eje glamoroso. Kendall Jenner cerró con vestido corto azul eléctrico, líneas sastreras y gasa translúcida sobre la cabeza, con un guiño vintage.

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Negro total con brillos

Kris Jenner, Khloé Kardashian y Kim Kardashian sostienen el negro total con texturas, pedrería y variaciones de silueta (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Para las mismas festividades del casamiento, el conjunto apostó por vestidos negros con variaciones de textura y pedrería. Kris eligió un vestido largo negro, vaporoso, con mangas amplias y cintura fruncida; completó con anteojos de sol de montura ancha, pendientes alargados y brazalete brillante.

Khloé Kardashian llevó vestido negro de tirantes finos con pedrería, con cabello suelto y voluminoso y pendientes grandes. Kim Kardashian optó por un vestido negro sin mangas, escote recto y tejido brillante, con peinado liso y raya central y maquillaje luminoso.

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Plumas, apliques y contraste rojo-negro

Kendall Jenner y Kris Jenner equilibran plumas, apliques y contraste rojo-negro en una alfombra roja de estética sincronizada (The Grosby Group)

En alfombra roja de un evento en Paris, la coordinación se sostuvo en relieve y brillo. Kendall lució un vestido corto marfil con apliques brillantes y plumas, manga tres cuartos, corte recto y abertura en la pierna; lo acompañó con recogido bajo y pendientes discretos.

Kris contrastó con un vestido palabra de honor rojo, lazo negro en la cintura y blazer negro de solapa satinada, más bolso de mano con pedrería. El maquillaje se mantuvo definido y limpio para no competir con las texturas.

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Denim celeste + satén rosa, urbano con pulido

Khloé Kardashian y Kris Jenner cruzan mezclilla celeste y satén rosa con un aire urbano, pero pulido (Backgrid/The Grosby Group)

La dupla mezcló códigos casuales con acabados brillantes durante una salida en Santa Mónica. Khloé llevó conjunto de mezclilla azul claro: top corto, chaqueta holgada y pantalón a juego, con deshilachados y cinturón al tono; sumó gafas grandes con lentes azules y detalles brillantes.

Kris eligió blazer satinado rosa claro con blusa neutra, gafas doradas grandes y aros metálicos. El maquillaje fue suave, con énfasis en piel luminosa.

Blanco acanalado vs negro translúcido

Kim Kardashian y Kris Jenner construyen armonía por oposición con blanco acanalado y negro translúcido (REUTERS/Mario Anzuoni)

La coordinación se construyó por oposición de tonos con siluetas definidas en los Breakthrough Prize Awards. Kim Kardashian eligió vestido largo blanco de textura acanalada, escote halter cruzado y aberturas laterales en la cintura; el peinado suelto de efecto húmedo reforzó el acabado pulido.

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Kris Jenner llevó blazer negro estructurado y blusa de gasa translúcida de cuello alto, con falda larga y pendientes brillantes. El contraste blanco/negro funcionó como eje visual del dúo.

Negro de gala: terciopelo, tul y asimetrías

Kylie Jenner y Kris Jenner elevan el negro de gala con terciopelo, tul y asimetrías, con accesorios protagonistas (REUTERS/Andrew Kelly)

El negro total se distinguió por materiales y cortes en los CFDA Fashion Awards en Nueva York. Kylie Jenner llevó vestido largo de terciopelo con abertura alta y construcción asimétrica, con transparencias en tul negro en escote y manga; el peinado recogido alto y los accesorios protagonistas subrayaron el dramatismo.

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Kris Jenner optó por vestido largo negro de corte recto, cuello asimétrico y gasa en un hombro; sumó clutch negro con aplicaciones doradas y perlas, pendientes dorados y anillos brillantes.

Sastrería negra con pedrería y variaciones de transparencias

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Kim Kardashian coordinan base oscura con pedrería, transparencias y brillo controlado (AFP)

Durante los People Choice Awards, la coordinación grupal sostuvo base oscura y detalles de brillo. Kris llevó traje sastre negro con aplicaciones de pedrería plateada simétrica en hombros y parte superior.

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Kourtney Kardashian sumó chaqueta y pantalón con rayas plateadas en zigzag y top negro escotado. Khloé Kardashian llevó vestido largo negro ajustado con transparencias en la parte superior y abertura marcada. Kim Kardashian cerró con vestido largo claro, tirantes finos, escote corazón y textura tipo reptil, con maquillaje de acabado limpio y piel luminosa.

Vestido negro estructurado + sastrería masculina a cuadros

Kim Kardashian y Kris Jenner alinean líneas y accesorios entre vestido negro estructurado y sastrería masculina a cuadros (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La armonía apareció en la línea y los accesorios cuando ambas salían del juzgado donde se daba el juicio contra 10 personas acusadas de robarle joyas por valor de millones de dólares a Kim Kardashian. Kim lució vestido largo negro entallado, con botones forrados y hombros estructurados; añadió collar clásico de diamantes, tacones finos y recogido con mechones sueltos, más gafas rectangulares grandes.

Kris combinó pantalón negro recto y chaqueta amplia de cuadros marrón/negro/blanco, con camisa blanca y corbata burdeos; completó con gafas oscuras de montura ancha y bolso burdeos con herrajes dorados.

Satén vino con encaje y mini beige con lazo XL

Kim Kardashian y Kris Jenner contrastan satén vino con encaje y mini beige con lazo XL, manteniendo la coherencia del dúo (The Grosby Group)

En una salida nocturna reciente, el dúo apostó por contraste de construcción. Kim llevó vestido largo vino oscuro de satén con encaje negro superior, corsé marcado, mangas caídas y cuello halter; sumó recogido pulido y maquillaje luminoso.

Kris eligió vestido corto beige de manga larga, con solapas, bolsillos y lazo negro grande en el cuello, más medias de red, zapatos bicolor y gafas oscuras.

Plumas, transparencias y brillos en paleta multicolor

Kris Jenner, Kim Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner repiten plumas, transparencias y pedrería en una paleta multicolor de alto impacto

La coordinación se sostuvo por recursos repetidos en la Met Gala: plumas, pedrería y transparencias. Kris lució vestido azul oscuro de tirantes finos con capa de plumas blancas en hombros y brazos, con sombras azules y bob rubio platinado.

Kim Kardashian llevó vestido nude de efecto mojado en tul transparente con aplicaciones brillantes tipo gotas, con peinado suelto húmedo. Kendall Jenner vistió un vestido largo naranja con transparencias y plumas voluminosas. Kylie Jenner eligió un vestido lila con transparencias, pedrería y corsé estructurado, con estola y peluca larga a tono.