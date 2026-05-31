Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, contó si suma a MasterChef y el éxito de su hija: “Siempre tuvo condiciones”

Nora Colosimo abordó los rumores sobre su posible participación en MasterChef Celebrity y dejó abierta la puerta a nuevas oportunidades (Video: Infama, América TV)

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, volvió a instalarse en la agenda mediática tras una entrevista en la que habló de su vínculo con su hija, la familia ensamblada, el presente de sus nietas y los rumores sobre una posible participación en MasterChef Celebrity. Con el estilo directo y sereno que la caracteriza, la madre de la conductora se refirió a cada uno de los temas con honestidad y sin rodeos, dejando en claro cuál es su lugar en la familia y frente a la exposición pública.

Buena parte del reportaje realizado por Infama (América TV) giró en torno a la trayectoria de Wanda y el rol clave que jugó Nora en sus primeros pasos. “Gran parte del éxito, por lo menos de Wanda, sos vos. A mí me consta que llamabas, insistías, pedías por un lugar para tu hija, la acompañabas a todos lados. Sos parte de su éxito hoy en día”, le propuso la periodista, Noelia Santone. Nora, lejos de atribuirse méritos, relativizó su influencia: “Yo creo que la acompañé como cualquier mamá acompaña en algo que a ella le gustaba y, bueno, ella tenía las condiciones dadas”.

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Consultada sobre si imaginaba que Wanda iba a llegar tan lejos en el mundo del espectáculo y la televisión, Nora no dudó: “Sí, Wanda tiene mucha magia y creo que el resultado es ese”. Para la madre de la empresaria, el carisma y la determinación de su hija siempre fueron señales de un destino singular.

La posibilidad de que Nora Colosimo integre MasterChef Celebrity suma expectativas, aunque aún no existe confirmación oficial (Prensa Telefe)

La notera también quiso saber cómo vive Nora la polémica judicial por la restitución internacional de las hijas de Wanda y Mauro Icardi, y la posibilidad de que las niñas deban mudarse fuera del país. Nora fue contundente: “No sé, mi amor, no me meto en eso, no es mi tema. Mis nietas están acá”. Y dejó en claro que, al menos desde su perspectiva, la residencia de las nenas en Argentina está fuera de discusión: “Obvio, es su lugar”.

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En cuanto a su relación con Maxi López y la posibilidad de una reconciliación o acercamiento familiar más estrecho, Nora prefirió no entrar en detalles. “Te estás equivocando, creo”, respondió, con una sonrisa, cuando la periodista insistió sobre el vínculo con el exmarido de Wanda. La madre de las Nara tampoco quiso alimentar especulaciones sobre la pareja actual de Maxi, Daniela Christiansson, aunque reconoció que la sueca ya está instalada en el país junto a sus hijos menores.

Uno de los momentos más distendidos de la nota llegó cuando le preguntaron por la posibilidad de sumarse a MasterChef Celebrity, el reality de cocina que conduce su propia hija. Sin confirmaciones, Nora no cerró la puerta del todo: “No sé, no sé”, dijo primero. Pero ante la pregunta: “¿Sabés cocinar?”, aseguró: “Sí, obvio, obvio”. La cronista repreguntó: “¿Pero para estar en un certamen?, tomar clases todos los días...“. ”Bueno, me prepararé, no sé”, respondió. Lejos de ser una confirmación oficial, la respuesta dejó la puerta abierta a una posibilidad que, de concretarse, sumaría un condimento extra a la ya compleja trama familiar.

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Nora Colosimo junto a sus hijas, Zaira y Wanda Nara

Wanda, por su parte, había contado en el Martín Fierro que su madre siempre quiso ser actriz. Nora, entre risas, relativizó la afirmación: “¿Actriz, dijo? A Wanda se le ocurren cosas”.

La última pregunta de la periodista fue sobre Martín Migueles, expareja de Wanda e implicado en complejidades judiciales. “¿Te gusta Migueles como yerno?”, le consultó Santone. Nora esquivó la polémica con estilo y se despidió con un beso: “Chau, mi amor”.

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Mientras la noticia sobre una posible convocatoria a MasterChef Celebrity sigue generando rumores y especulaciones, Nora Colosimo elige el bajo perfil, el apoyo familiar y la sinceridad, sin dar demasiadas pistas. Por ahora, su palabra y su presencia siguen siendo el sostén silencioso de una familia que, entre éxitos, desafíos y exposición mediática, no deja de reinventarse.