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Un estudio de Oxford identificó qué tienen en común las personas más felices del mundo

El trabajo liderado por Jan-Emmanuel De Neve y Karl Overdick analizó datos de casi 80.000 personas en 76 países y halló que ciertos rasgos conductuales tienen un impacto en el bienestar comparable al de los factores materiales

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Una ilustración acuarela de 10 personas diversas de varias culturas y edades, con hilos dorados que las conectan sobre un fondo difuso.
El análisis demuestra que la tristeza y el nerviosismo disminuyen a medida que aumentan los niveles de altruismo y confianza entre los participantes de la encuesta global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un amplio estudio internacional basado en bienestar subjetivo y preferencias conductuales ha revelado que la paciencia, la confianza, el altruismo y la cooperación muestran una fuerte asociación positiva con la felicidad y la satisfacción con la vida.

La investigación, liderada por Karl Overdick y Jan-Emmanuel De Neve de la Universidad de Oxford, fue publicada en el International Journal of Happiness and Development y abarca cerca de 80.000 participantes en 76 países.

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El estudio mundial indica que la paciencia, la confianza, el altruismo y la cooperación se asocian, de forma consistente y significativa, con mayores niveles de bienestar subjetivo. Estos rasgos conductuales parecen tan importantes como factores materiales para la satisfacción personal, y su efecto positivo es observable en diferentes culturas, regiones y niveles económicos.

Vista aérea de un grupo numeroso y diverso de personas de varias edades y etnias, sonriendo y riendo a la cámara, organizados en un círculo.
Un estudio internacional confirma que la paciencia, la confianza y el altruismo se asocian con mayores niveles de bienestar subjetivo en 76 países - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis empleó datos de la encuesta global de preferencias y la encuesta mundial Gallup. Los resultados apuntan a que quienes presentan mayores niveles de paciencia y confianza tienden a expresar más satisfacción con la vida. Esta asociación se mantiene incluso al considerar diferencias culturales, económicas y regionales, según el estudio.

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El trabajo destaca que estos “rasgos conductuales”—paciencia, confianza, altruismo y cooperación—ofrecen una relación positiva con indicadores como la felicidad, la satisfacción vital y la disminución de la preocupación. Además, su peso resulta comparable o incluso superior al de factores materiales habitualmente estudiados en el campo del bienestar subjetivo.

Rasgos como paciencia y confianza se asocian con mayor felicidad global

Las estadísticas indican que el 70% de los encuestados manifestó haber sentido felicidad o disfrute el día anterior. Otros indicadores muestran que el impacto de la paciencia, la confianza y el altruismo sobre el bienestar subjetivo es positivo y cuantificable en diferentes métricas.

Mujer sentada en un banco de madera en un parque soleado, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas en su regazo, bajo la luz del sol.
La investigación liderada por la Universidad de Oxford destaca la relevancia de los rasgos conductuales frente a los factores materiales en la satisfacción personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio encontró que la tristeza y el nerviosismo tienden a disminuir en la medida en que aumentan los valores de altruismo o confianza, mientras que la satisfacción con la vida se incrementa con mayores niveles de estos rasgos.

El análisis controló variables como género, edad, ingresos y educación, y los resultados se mantuvieron robustos tras estos ajustes. Según Overdick y De Neve, el tamaño del efecto de los rasgos conductuales es similar a la mitad de la diferencia que existe entre géneros en el bienestar subjetivo.

La generosidad y la cooperación refuerzan el sentido de pertenencia y el vínculo social, lo que podría contribuir a reducir el malestar emocional según los autores.

Un grupo de seis profesionales sentados y de pie alrededor de una mesa de madera, con papeles, planos, tazas de café y cuadernos.
Paciencia, confianza, altruismo y cooperación muestran una relación positiva con la felicidad y la satisfacción vital a nivel global, según el International Journal of Happiness and Development - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un patrón común en todas las regiones según la encuesta global

El vínculo entre paciencia, confianza y bienestar subjetivo exhibe una notable homogeneidad en los distintos continentes. Según la investigación, estos patrones se repiten en América Latina, Europa, Asia, África y Norteamérica, aunque existen variaciones cuantitativas menores.

En Norteamérica, la correlación entre paciencia y satisfacción vital es más alta que el promedio global, mientras que África subsahariana muestra una correlación algo menor. Sin embargo, las diferencias regionales no modifican la tendencia principal: “La consistencia en los resultados regionales sugiere que estos patrones son comunes en diferentes culturas y sistemas económicos”, resalta el artículo.

La cooperación y la generosidad se mantienen como factores relevantes en la mayoría de los países analizados, e influyen tanto en el bienestar presente como en las expectativas de satisfacción futura de la población incluida en la encuesta global de preferencias.

Primer plano de dos personas sonriendo, una entrega un paquete blanco a la otra en una calle de la ciudad con edificios y luz dorada al fondo.
El vínculo entre paciencia, confianza y bienestar subjetivo presenta homogeneidad en diversos continentes, aunque con ligeras diferencias regionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correlación, no causalidad: advertencias y lecciones del estudio

A pesar de la solidez de los resultados, los autores advierten que el enfoque es estrictamente correlacional. No se puede afirmar que los rasgos conductuales “causen” un mayor bienestar, ni que personas más felices desarrollen necesariamente más confianza o altruismo. “No es posible determinar en qué dirección va la relación: si los rasgos mejoran el bienestar o si las personas más felices se vuelven más confiadas y altruistas”, subrayan los investigadores en su análisis.

El estudio utilizó datos recabados en 2012, con publicación final en mayo de 2026. El reporte sugiere que futuras investigaciones deberían emplear métodos que permitan explorar la causalidad y los cambios en el tiempo.

Como posible orientación, los autores mencionan que gobiernos, empresas o instituciones sociales podrían diseñar políticas o programas que estimulen la cooperación, la generosidad y la confianza, con el objetivo de mejorar el bienestar general partiendo de la evidencia reunida en este análisis internacional.

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