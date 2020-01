Un plato de lentejas en pleno verano no te provocará nada malo. No ganarás peso, si es que no lo tomás como único menú y te entregás a la vida sedentaria. Te producirá una sensación de mayor saciedad que evitará el picoteo entre horas, además de aportar la fibra necesaria para el correcto tránsito intestinal, más en esta época de cambios.