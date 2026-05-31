El gris se posiciona como preferencia en la renovación de salones modernos

El gris se consolida como una paleta versátil para renovar salas con un resultado sobrio y elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las salas color gris se ha consolidado en la decoración de interiores, ofreciendo ventajas prácticas y estéticas que transforman hogares en espacios elegantes y versátiles. Esta tendencia, destacada en AD Latinoamérica, lo posiciona como una opción preferida para quienes buscan flexibilidad y sofisticación en la renovación de sus salones.

Decorar una sala con gris favorece la combinación con numerosos materiales y colores. Es que es fácil de mantener, disimula manchas y signos de uso, y ayuda a que cualquier sala luzca luminosa, ordenada y cálida, según detalla el medio citado.

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El gris destaca por su capacidad de adaptación a distintos estilos decorativos. Actúa como color neutro, permitiendo la integración de tonos variados y la actualización frecuente mediante cambios en accesorios como cojines o cortinas.

Los grises claros maximizan la luz, aportan frescura y amplían visualmente ambientes pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas citados por el medio indican que el gris “dejó de verse frío o aburrido hace mucho tiempo y hoy representa sofisticación, equilibrio y modernidad”.

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Por su practicidad y facilidad de combinación, es especialmente valorado en hogares con niños o mascotas. Una sala gris aporta orden, profundidad y equilibrio, incluso en espacios pequeños.

Cómo elegir el tono de gris para cada espacio

La elección del matiz adecuado depende del estilo deseado y de la luz natural del ambiente. Tonos gris perla y humo resultan ideales para habitaciones pequeñas, ya que maximizan la luz y aportan frescura y amplitud.

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Los grises medios proporcionan balance y encajan en estilos modernos o escandinavos. Si se busca más sofisticación, variantes oscuras como gris grafito o gris carbón añaden dramatismo, siendo recomendadas para espacios grandes y bien iluminados.

Las texturas en mantas, cojines y alfombras aportan confort y evitan un ambiente plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen grises con matices cálidos, que tienden hacia el beige o taupe y logran espacios acogedores, así como grises fríos, que presentan toques azulados y enfatizan una atmósfera urbana y contemporánea. AD Latinoamérica señala que personalizar la sala según las características y preferencias del hogar multiplica los beneficios de esta paleta.

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Combinaciones de colores y materiales para realzar una sala gris

El gris se distingue por su compatibilidad con otros colores y materiales, evitando ambientes monótonos y generando dinamismo. La combinación con el blanco aporta luminosidad y elegancia. Incorporar tonos beige o arena suma calidez.

Para quienes prefieren un ambiente más moderno, el negro funciona bien en detalles decorativos, generando contraste y profundidad visual. Las plantas verdes revitalizan la sala y marcan tendencia al combinarse con el gris, según la fuente.

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Los tonos neutros facilitan la combinación con materiales como madera natural, mármol, lino y fibras tejidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las texturas son fundamentales para generar una sensación de acogida. Materiales como madera natural, mármol, lino o fibras tejidas contribuyen a crear ambientes sofisticados y cálidos. Textiles como mantas, cojines tejidos y alfombras con relieve otorgan personalidad y confort.

La iluminación cálida por las noches y el uso de luz natural durante el día refuerzan la atmósfera sugerida en el medio citado. Elementos decorativos como cuadros grandes o espejos actúan como puntos focales, aportando estilo propio y rompiendo la uniformidad.

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Consejos de mantenimiento y armonía según el Feng Shui

El cuidado de los muebles grises implica aspirar con regularidad y limpiar las manchas de inmediato. Para tapicería delicada, lo recomendable es emplear solo agua tibia y jabón neutro, respetando las indicaciones del fabricante; en casos especiales es preferible optar por limpieza profesional.

Los grises oscuros como grafito o carbón suman dramatismo en salas grandes y bien iluminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteger el mobiliario del sol directo mediante cortinas ligeras ayuda a conservar el color y prolongar la vida útil. El uso de mantas y cojines no solo embellece la sala, sino que también protege las zonas más utilizadas.

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En el Feng Shui, el gris simboliza serenidad, equilibrio e introspección, por lo que es adecuado para áreas de descanso y convivencia. Sin embargo, el medio advierte que el exceso de este color puede volver un ambiente frío, por lo que se recomienda incluir elementos de madera, plantas y tonos tierra para mantener la armonía y la vitalidad.