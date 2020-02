Despierta y muy inteligente, cuando Ivonne era una niña, no había información suficiente sobre la hipoacusia ni cómo atender a esos pacientes. “Mis padres me llevaron a varios especialistas, pero no sabían qué hacer conmigo. Recuerdo que la directora del colegio donde estudié escribió en mi boletín que no podía comprender que me sacara tan buenas notas en todas las materias pero fallara tanto en dictado”, contó a Infobae Ivonne Mitchell.