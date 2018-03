"Tuve un grupo de amigas que me avisaba cuando me llamaban, o qué decían los docentes, pero un día tuve que pedirle a un profesor que haga fotocopias de sus clases porque no podía seguir el dictado y escribir rápido. El profesor me respondió que no tenía tiempo para hacer fotocopias, que me adapte", confesó Pamela en una charla con Infobae.