–No, soy bastante cuidadoso y hay cosas planeadas por si me pasa algo. Yo hoy no puedo darme el lujo de pensar que no me va a pasar nada; hoy nunca paso un límite de velocidad, hoy me cuido más a mí para ellos de lo que me cuidaba antes para mí. Esas cosas que te dicen las madres, que matarían por sus hijos, son reales. Hoy hasta laboralmente hago cosas por ellos que antes me daba el lujo de no elegir o no hacer. Antes yo era un purista de mi trabajo y ahora hay cosas que acepto hacer sólo por el futuro de ellos.