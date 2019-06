–Decía así: "Hola, me parece que es un buen momento para romper el hielo y decirles que la semana que viene es el Día del Maestro y habría que hacer bla bla". Y yo dije "Dios mío, una semana en el jardín y ya pasa esto". Yo me imaginaba que mandaba a Gaspar con una flor y un chocolate y me parecía re lindo, no que había que hablarlo, proponer regalos, debatir cantidad de plata. Casi me muero. Mandé la plata y pensé "Yo no puedo con esto". No es que me moleste, es que yo no soy así. No me largué a llorar el primer día que lo dejé en el jardín, por ejemplo. A mí me parecía bien que fuera un rato con amigos en lugar de estar todo el día encerrado en casa. Yo soy una madre grande. A veces pienso si llegaré a verlo casarse. Mirá si se casa a los 40. ¡Yo voy a tener 80! Me puse mucho más trágica desde que soy madre. No puedo pensar en las novias, es muy chico todavía, no puedo pensar más allá.