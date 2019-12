Martha Ortiz, la chef mexicana y propietaria de los restaurantes Dulce Patria en el hotel Las Alcobas en la Ciudad de México y Ella Canta en el InterContinental London Park Lane en Londres, sostiene: “Estoy muy orgullosa de ser mexicana. Uruapan no es turístico, pero he comido el mole más delicioso con queso Cotija y usan hierbas hermosas y hacen tortillas maravillosas. La mejor comida se encuentra en las casas de los cocineros tradicionales, que reciben a los visitantes aunque no son restaurantes formales ”.