– Seguramente mucho. Es justamente esa fuerza que me caracterizaba a esa edad la que me llevó a irme a Francia, a encontrarme a mí mismo y a llevarme a donde estoy hoy. Cuando me fui de Argentina, lo hice contento de irme a hacer una experiencia afuera. Y aunque me fui con la idea de volver, de hacer una experiencia de 3 o 4 años, la vida me fue cambiando el rumbo y hoy ya son 19.