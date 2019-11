Precisó Viñuales, "es más fácil sospechar de una fobia alimentaria cuando el alimento en cuestión es algo dulce, ya que nuestros genes parecen venir programados para una afinidad hacia ellos, y no así hacia los sabores amargos y ácidos ". Y enseguida Viñuales reveló a Infobae por qué no hay que pasar hambre para bajar de peso, y qué hay que tener en cuenta para lograr el resultado esperado. “No conozco a ningún paciente con atracones que no haya sido previamente restrictivo”, señaló el médico.