“Un bar que no tiene una identidad no sobrevive”, dice Ripani, el joven arquitecto de 29 años que logró verter en un galpón que ya funcionaba como una cervecería -un tanto venida a menos- el espíritu berlinés de la época, luego de que Julián le diera el disparador inicial: el Muro de Berlín. “Lo que le dije es que no íbamos a recrearlo, sino que íbamos a buscarle otra vuelta”, agregó en diálogo con Infobae sentado en el sillón verde que adoptó como “su lugar preferido” dentro de Mauer. La charla y la música sólo se ven interrumpidas por el traqueteo del tren que pasa justo detrás del local.