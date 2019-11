View this post on Instagram

¿Milanesa de seitán con papas? ¿O con ensalada? ¿Empanadas criollas fritas o al horno? ¿Seitán parrillero o vacío de seitán? ¿Choripan o chorisaurio? ¿Pan blanco o integral? Pasa por #lareverdeparrillitavegana a tomar estás deliciosas desiciones Hoy martes, miércoles y jueves de 20a23:30 (Luego confirmamos horario de fin de semana 😊)