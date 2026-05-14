Carrera contra la ceguera: 320 pacientes vecinos del caribe costarricense serán operados de cataratas en jornada médica intensiva

Un total de 320 pacientes de la provincia de Limón serán operados de cataratas durante una jornada intensiva en el hospital de Guápiles. Crédito: CCSS

Una intensa jornada médica para combatir una de las principales causas de ceguera reversible arrancó esta semana en el Caribe costarricense. Un total de 320 pacientes de la provincia de Limón serán operados de cataratas en una campaña extraordinaria impulsada por el hospital de Guápiles en conjunto con especialistas de la Clínica Oftalmológica.

La iniciativa, que se extenderá durante cinco días, busca acelerar la atención de personas que permanecían en lista de espera para este procedimiento quirúrgico, principalmente adultos mayores adscritos a las áreas de salud de Guápiles, Guácimo y Cariari.

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Desde las 6 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, tres salas de cirugía fueron habilitadas exclusivamente para atender la alta demanda de pacientes. El objetivo es realizar entre 60 y 70 operaciones diarias en procedimientos que apenas toman alrededor de 15 minutos, pero que pueden transformar completamente la calidad de vida de quienes han perdido progresivamente la visión.

La directora del hospital de Guápiles, Iliana Musa Mirabal, calificó la campaña como una “carrera contra reloj” para devolverle la salud visual a cientos de personas de la región Caribe.

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“Gracias a la colaboración conjunta de diferentes equipos asumimos el compromiso de devolverles la visión y acelerar los tiempos de respuesta de esta cirugía en nuestro centro”, afirmó la directora médica.

Las cirugías de cataratas tienen una duración aproximada de 15 minutos y buscan devolver la visión a adultos mayores. Crédito: CCSS

La campaña representa uno de los mayores esfuerzos quirúrgicos oftalmológicos realizados recientemente en la región y requirió meses de preparación logística y operativa.

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Especialistas, personal de enfermería, instrumentistas y equipos médicos completos fueron trasladados desde San José hasta el hospital limonense para reforzar la capacidad instalada del centro médico.

Además, se habilitó un hospital móvil para la valoración previa de pacientes y se conformaron brigadas interdisciplinarias encargadas de acompañar el proceso antes, durante y después de cada cirugía.

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Según explicó Musa, los usuarios beneficiados fueron contactados con antelación para coordinar fechas, evacuar dudas y brindar recomendaciones postoperatorias tanto a pacientes como a familiares.

Las cataratas son consideradas una de las principales causas de pérdida visual en adultos mayores alrededor del mundo. La enfermedad provoca que el cristalino del ojo se vuelva opaco, afectando progresivamente la capacidad de ver con claridad y limitando actividades cotidianas como leer, caminar o reconocer rostros.

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Especialistas de la Clínica Oftalmológica viajaron desde San José para reforzar la atención quirúrgica en la región Caribe. Crédito: CCSS

Para muchos de los pacientes atendidos en Guápiles, la cirugía representa la posibilidad de recuperar independencia y mejorar significativamente su calidad de vida.

Ese fue el caso de doña Elidieth Jiménez, vecina de La Teresa y una de las primeras pacientes intervenidas durante la campaña.

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“Todo estuvo genial y excelente, me sentí muy a gusto con la atención que me brindaron todos. Esta es mi segunda cirugía de ojo y todo quedó muy bien. Muchísimas gracias a todos”, expresó emocionada tras salir del procedimiento.

El doctor Jorge Ramírez destacó que la coordinación entre el hospital de Guápiles y la Clínica Oftalmológica ha sido fundamental para desarrollar una jornada de esta magnitud.

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“Estamos seguros de que nos irá muy bien y esperamos que la población de esta región del país quede muy satisfecha y agradecida con la atención que están recibiendo”, manifestó.

La iniciativa pretende reducir listas de espera y mejorar la calidad de vida de pacientes de Guápiles, Guácimo y Cariari. Crédito: CCSS

Por su parte, la oftalmóloga Karina Estrada explicó que el principal objetivo es reducir las listas de espera quirúrgicas y acelerar el acceso a procedimientos que muchas veces tardan meses o incluso años.

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La campaña también obligó a reorganizar parte de la atención quirúrgica en la región Caribe para evitar afectaciones en otras especialidades médicas.

Como medida complementaria, una sala de cirugía fue habilitada en el área de salud de Siquirres para continuar realizando procedimientos ortopédicos y evitar la suspensión de cirugías programadas.

Funcionarios del hospital de Guápiles y del área de salud de Siquirres trabajan de manera articulada para mantener la continuidad de los servicios médicos mientras se desarrolla la jornada oftalmológica intensiva.

Tres salas de cirugía fueron habilitadas exclusivamente para desarrollar la campaña oftalmológica de alto impacto. Crédito: CCSS

Las autoridades médicas reconocieron que detrás de esta iniciativa existe un trabajo de planificación que tomó varios meses y que involucró coordinación administrativa, traslado de recursos humanos, adecuación de espacios y organización logística.

“Este ha sido un trabajo de un equipo comprometido que tarda meses y que requiere una fina coordinación para alcanzar los objetivos”, agregó Musa.

Con esta campaña, la red pública de salud busca no solo reducir listas de espera, sino también llevar atención especializada a regiones fuera del Gran Área Metropolitana, donde históricamente los pacientes enfrentan mayores dificultades para acceder a procedimientos quirúrgicos complejos.