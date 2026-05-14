Panamá

El ministro de la Presidencia de Panamá sostiene encuentro con funcionario de Guyana para impulsar lazos comerciales

La visita oficial incluyó conversaciones centradas en mecanismos de cooperación y alianzas productivas, así como en incentivar el intercambio económico y la posible representación diplomática panameña en territorio guyanés

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El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan C. Orillac, impulsó en Guyana la cooperación comercial y la apertura de una embajada. (Cortesía: Astrid Salazar)
El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan C. Orillac, impulsó en Guyana la cooperación comercial y la apertura de una embajada. (Cortesía: Astrid Salazar)

El ministro de la Presidencia, Juan C. Orillac, se reunió este miércoles con Peter Ramsaroop, director de Inversiones de la Oficina del presidente de Guyana, para analizar nuevas oportunidades comerciales y la posible apertura de una embajada de Panamá en ese país.

Durante la conversación, Orillac y Ramsaroop destacaron la necesidad de fortalecer un programa de cooperación bilateral que permita impulsar la productividad en áreas agrícolas, especialmente el sector del arroz. La instalación de la sede diplomática panameña en Guyana promoverá vínculos más estrechos en los ámbitos diplomático y económico.

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El director general de Servicios al Inversionista del Ministerio de Comercio e Industrias, Walter Cohen, integró la delegación panameña en el diálogo, que busca fomentar inversiones estratégicas y colaboración sectorial entre ambos países.

Panamá y Guyana mantienen relación estratégica

Las relaciones entre Panamá y Guyana atraviesan una etapa de revitalización política, comercial y estratégica con la apertura de la Embajada panameña en Georgetown y nuevos acuerdos económicos de alcance regional. Según medios nacionales, al citar fuentes diplomáticas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, formalizó en 2026 la decisión de instalar una sede diplomática en la capital guyanesa, lo que marca un hito en más de cinco décadas de vínculos oficiales con Guyana.

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La cumbre presidencial realizada en el Palacio de las Garzas en febrero de 2026 reunió a los jefes de Estado de ambos países. Reuters detalló que el encuentro sirvió para pactar el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, inversiones y asistencia técnica, consolidando así el perfil internacional de Panamá en el Caribe y Sudamérica. Durante la cita, ambas naciones ratificaron su integración como miembros fundadores de la Alianza Global, mecanismo orientado al desarrollo conjunto en áreas estratégicas.

La reunión entre Panamá y Guyana analizó nuevas oportunidades para el crecimiento económico bilateral en sectores clave. (Visuales IA)
La reunión entre Panamá y Guyana analizó nuevas oportunidades para el crecimiento económico bilateral en sectores clave. (Visuales IA)

El intercambio comercial se ha dinamizado en sectores agropecuarios, apoyado por convenios para la comercialización de arroz, frutas, vegetales, carnes y productos pesqueros. La agenda bilateral incluye además la gestión de deudas históricas derivadas de exportaciones agrícolas pasadas, con canales formales para su resolución. El auge petrolero de Guyana impulsó la creación de mesas técnicas de trabajo sobre energía e hidrocarburos, donde se comparten experiencias sobre producción de gas natural y logística de almacenamiento.

En el plano empresarial, se acordó facilitar la participación de delegaciones en eventos clave como Expocomer en Ciudad de Panamá y la Conferencia de Energía de Guyana, lo que abre espacios para nuevas inversiones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tanto Guyana como Panamá encabezan las proyecciones de crecimiento en las exportaciones regionales, impulsados por el petróleo guyanés y los servicios logísticos panameños.

La apertura de una embajada panameña en Guyana potenciará las relaciones diplomáticas y los negocios entre ambos países. (Visuales IA)
La apertura de una embajada panameña en Guyana potenciará las relaciones diplomáticas y los negocios entre ambos países. (Visuales IA)

La conectividad aérea directa, sostenida principalmente por la ruta entre el Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, refuerza el flujo de personas y mercancías. La agenda bilateral contempla ampliar esta conectividad para fortalecer el papel logístico de Panamá y facilitar el acceso de Guyana a mercados centroamericanos y del Caribe.

Entre los compromisos trazados, resalta la voluntad de mantener canales abiertos para cooperación técnica y la búsqueda de soluciones conjuntas en materia de seguridad. El gobierno panameño considera que la profundización de la relación con Guyana contribuye a diversificar sus alianzas y ampliar su proyección internacional.

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