El Indotel impulsa estrategia nacional contra extorsión y fraude digital en República Dominicana

Una estrategia se activa en 2026 para frenar el crecimiento de delitos tecnológicos. La colaboración de instituciones, testimonios y el endurecimiento legal buscan romper la impunidad. Surgen nuevas voces ante el miedo y la desinformación (Foto cortesía Indotel)

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) presentó este miércoles una estrategia nacional que recorrerá todo 2026 con el objetivo de combatir la extorsión y el fraude digital en República Dominicana, promoviendo la denuncia ciudadana y fortaleciendo la confianza en las instituciones responsables de velar por la seguridad digital.

La iniciativa, anunciada por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, tiene como ejes la producción de seis piezas audiovisuales centradas en delitos tecnológicos como el robo de identidad y el chantaje en línea.

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Se apoya en la colaboración con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), según informaron los medios Acento y Noticias SIN.

El endurecimiento de penas y la alarma social por delitos digitales

La campaña pone énfasis en la orientación y prevención contra la extorsión digital y se lanza en paralelo con el endurecimiento de las penas por delitos tecnológicos, contemplado en el nuevo Código Penal dominicano, que entrará en vigencia en agosto de 2026.

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Gómez Mazara precisó que, conforme a las nuevas normativas, quienes cometan sabotaje informático y fraude electrónico podrán enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, como publica Noticias SIN.

El presidente de Indotel señaló que la problemática se amplifica porque muchas víctimas optan por el silencio, ya sea por miedo, vergüenza o desconfianza en los procesos judiciales.

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Por ese motivo, la campaña incorpora testimonios y mensajes directos: “No paguen la extorsión. Denuncien. Procedan conforme a la ley”, con la intención de motivar a reportar estos crímenes y desincentivar la sumisión ante amenazas digitales, de acuerdo con Acento.

La imagen ilustra los peligros de la extorsión a través de mensajes de texto y el fraude digital que afecta a usuarios de servicios bancarios en República Dominicana, destacando la necesidad de precaución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La multiplicación de casos vinculados a chantaje, difusión de contenido falso, robo de identidad, phishing y manipulación de imágenes ha generado una alarma social respecto al uso irresponsable de las plataformas digitales, como remarcó Gómez Mazara en la conferencia de prensa celebrada en la sede de Indotel, en la avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional.

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Advirtió que estos delitos afectan de manera directa a familias, trabajadores, empresarios y figuras públicas.

Durante 2026, la estrategia comunicacional de Indotel contempla un mensaje institucional y cinco campañas temáticas basadas en experiencias reales recogidas de víctimas de delitos digitales e involucra a figuras reconocidas para amplificar el alcance y visibilizar una problemática que, según autoridades, muchas veces permanece oculta o subregistrada.

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Gómez Mazara afirmó a Acento que uno de los principales vacíos a superar es la baja tasa de denuncias por parte de afectados, situación que perpetúa el ciclo delictivo y dificulta la persecución judicial de los responsables.

Las piezas audiovisuales e intervenciones públicas buscarán modificar este comportamiento y reforzar la confianza en los organismos de seguridad y fiscalización.

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A Noticias SIN, el funcionario recalcó que la estrategia no implica restricciones de derechos, sino que apunta exclusivamente al fortalecimiento de la seguridad digital y a proteger a los usuarios en el entorno dominicano bajo el lema: “Protegemos tu tranquilidad digital”.

Desinformación y campañas de manipulación: antecedentes señalados por Indotel

Una mano se extiende hacia un teclado de computadora que muestra un mensaje de ransomware en pantalla, con la bandera dominicana de fondo, reflejando la amenaza de extorsión y fraude digital en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la desinformación digital y la manipulación de plataformas fue planteado en varias ocasiones por Gómez Mazara, quien en octubre de 2025 advirtió, durante la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada en Punta Cana, sobre “una industria de la mentira” vinculada a campañas de difamación, chantaje y manipulación sistemática en redes sociales.

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En ese foro, el presidente de Indotel advirtió que gran parte del contenido difundido en plataformas digitales es falso o manipulado, lo que pone en riesgo la reputación y seguridad de ciudadanos, empresarios y funcionarios.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), dirigido por Guido Gómez Mazara, ha lanzado una campaña nacional de prevención contra la extorsión y el fraude digital en República Dominicana, vigente durante 2026.

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Esta estrategia contempla la difusión de materiales audiovisuales sobre delitos tecnológicos clave y la cooperación interinstitucional para educar, proteger a la ciudadanía y facilitar el acceso a la denuncia, en el marco del endurecimiento de penas contra estos crímenes y la expansión de la amenaza digital.

La campaña cuenta con el respaldo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el DICAT, e impulsa que los riesgos del entorno digital formen parte de la agenda pública, promoviendo una cultura de denuncia y resistencia ante la extorsión informática, con el objetivo de fortalecer la seguridad digital nacional.