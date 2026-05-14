Honduras

Exempleado del RNP habría ayudado a falsificar muerte de líder criminal ligado a 27 asesinatos en Honduras

El exfutbolista del Real de Minas y exempleado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Julián Moisés Galo Maldonado, fue capturado tras ser acusado de participar en la inscripción irregular de un acta de defunción falsa para un presunto líder de la Pandilla 18 vinculado a al menos 27 asesinatos y que permanecía prófugo desde su fuga del penal de Támara en 2017.

Guardar
Google icon
La Fiscalía sostiene que la estructura buscaba hacer pasar como muerto a un cabecilla criminal prófugo desde 2017. (FOTO: Infobae)
La Fiscalía sostiene que la estructura buscaba hacer pasar como muerto a un cabecilla criminal prófugo desde 2017. (FOTO: Infobae)

El exjugador y exempleado del Registro Nacional de las Personas (RNP) fue detenido durante una serie de operativos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), como parte de un requerimiento fiscal presentado contra 14 presuntos integrantes de una estructura criminal.

Las autoridades hondureñas acusan a Galo Maldonado de los delitos de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir, luego de que las investigaciones determinaran que habría participado en la inscripción irregular de un acta de defunción falsa para beneficiar a un presunto líder de la Pandilla 18.

PUBLICIDAD

Según explicó el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, el caso se relaciona con Jesús Armando Cheves Cruz, señalado como cabecilla criminal vinculado a al menos 27 asesinatos y quien se fugó del Centro Penal de Támara en mayo de 2017.

De acuerdo con las pesquisas, el líder criminal fue inscrito oficialmente como fallecido mediante documentación supuestamente irregular elaborada sin seguir los protocolos legales exigidos por el sistema registral hondureño.

PUBLICIDAD

“Sin seguir los procedimientos y protocolos correspondientes, se inscribió un acta de defunción falsa”, detalló Galindo durante declaraciones a medios de comunicación.

Según las investigaciones, el supuesto entierro del pandillero fue simulado en un cementerio de Choluteca. (FOTO: La Prensa)
Según las investigaciones, el supuesto entierro del pandillero fue simulado en un cementerio de Choluteca. (FOTO: La Prensa)

Las investigaciones establecen que incluso se simuló el entierro del supuesto fallecido en un cementerio del departamento de Choluteca para darle apariencia de legalidad al trámite.

Las autoridades confirmaron que el nombre del presunto pandillero aparecía registrado en libros de control de un cementerio de Choluteca, aunque posteriormente se determinó que el sepelio nunca ocurrió.

“Ese entierro fue ficticio”, sostuvo el portavoz de la ATIC.

La Fiscalía sostiene que el objetivo de la maniobra era hacer creer que el líder criminal había muerto, permitiéndole permanecer prófugo y fuera del radar de las autoridades hondureñas.

El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por el Ministerio Público contra estructuras criminales vinculadas a delitos de extorsión, asociación terrorista y falsificación documental.

Según las autoridades, además de Galo Maldonado también fue capturado un supuesto tramitador que habría servido como enlace para facilitar las inscripciones irregulares dentro del sistema registral.

Las autoridades lo acusan de participar en la inscripción irregular de un acta de defunción falsa para un líder de la Pandilla 18. (FOTO: La Prensa)
Las autoridades lo acusan de participar en la inscripción irregular de un acta de defunción falsa para un líder de la Pandilla 18. (FOTO: La Prensa)

Las capturas se realizaron durante 19 allanamientos ejecutados a inicios de semana en diferentes zonas del país.

En total, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 14 personas, de las cuales 11 fueron capturadas recientemente y otras tres ya guardaban prisión por diferentes causas penales.

La audiencia inicial contra los acusados fue programada para las 9:00 de la mañana del día siguiente a las capturas, donde la Fiscalía buscará que se dicte auto de formal procesamiento y prisión preventiva.

Durante entrevistas posteriores a su arresto, Julián Moisés Galo Maldonado aseguró ante medios de comunicación que no pertenecía a estructuras criminales y afirmó que únicamente era empleado del Registro Nacional de las Personas.

Sin embargo, las autoridades sostienen que existen elementos de prueba suficientes para vincularlo con la inscripción irregular del documento falso.

El exjugador del Real de Minas también trabajó como empleado del Registro Nacional de las Personas. (FOTO: La Prensa)
El exjugador del Real de Minas también trabajó como empleado del Registro Nacional de las Personas. (FOTO: La Prensa)

El caso ha generado impacto debido al vínculo del detenido con el fútbol hondureño y por la gravedad de las acusaciones relacionadas con la presunta protección documental de un líder criminal prófugo.

Mientras tanto, el Ministerio Público aseguró que continuará desarrollando acciones contra redes vinculadas a estructuras criminales y contra funcionarios o particulares señalados de colaborar en operaciones ilegales dentro de instituciones públicas.

Temas Relacionados

Julián Moisés GaloPandilla 18Real de MinasHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Capturan a presunto saqueador de tumbas buscado desde 2006

La captura de un hombre acusado de saquear tumbas y extraer objetos de personas fallecidas generó impacto en Puerto Cortés, luego de que la Policía Nacional confirmara que el sospechoso permaneció prófugo de la justicia hondureña durante casi dos décadas.

Honduras: Capturan a presunto saqueador de tumbas buscado desde 2006

El Gobierno de Guatemala oficializa un nuevo marco normativo para el sector agropecuario nacional

La nueva normativa establece un marco que reorganiza la orientación y supervisión del sector rural nacional, incluye mecanismos de coordinación y cumplimiento, y exige la participación activa de instituciones sectoriales en los próximos años

El Gobierno de Guatemala oficializa un nuevo marco normativo para el sector agropecuario nacional

El Salvador enfrenta riesgos crecientes de inseguridad alimentaria por condiciones climáticas adversas y encarecimiento de insumos

La irregularidad en las lluvias y el aumento sostenido en los precios de los insumos agrícolas están deteriorando la capacidad de las familias rurales para acceder a alimentos básicos con mayor impacto durante los próximos meses en El Salvador, según un informe reciente de FEWSNET

El Salvador enfrenta riesgos crecientes de inseguridad alimentaria por condiciones climáticas adversas y encarecimiento de insumos

El canciller de República Dominicana aclara que acuerdo con EE.UU. es de tránsito temporal y excluye a nacionales haitianos

La autoridad diplomática explicó que el reciente memorando suscrito no generará retención permanente de visitantes temporales, quienes estarán bajo control internacional y serán retornados a sus países de origen en pocos días

El canciller de República Dominicana aclara que acuerdo con EE.UU. es de tránsito temporal y excluye a nacionales haitianos

“Quiero demostrar el talento salvadoreño” rumbo al mundial de robótica en Corea del Sur

La competencia reunirá a 187 equipos de jóvenes innovadores en el Multigimnasio Don Bosco, donde participarán en desafíos de robótica aplicando conocimientos en programación, mecánica y creatividad dentro de la metodología STEAM Maker

“Quiero demostrar el talento salvadoreño” rumbo al mundial de robótica en Corea del Sur

TECNO

Mide como un profesional: descubre las herramientas automáticas de medición en tu iPhone

Mide como un profesional: descubre las herramientas automáticas de medición en tu iPhone

Meta enfrenta protestas internas por implementar tecnología de rastreo de ratón en sus oficinas estadounidenses

Juega más rápido en GeForce NOW: integración de Gaijin y lanzamientos semanales

Apps que convierten tu móvil en un metro digital: mide distancias y objetos fácilmente desde el celular

Por qué las gafas inteligentes de Meta se están convirtiendo en un problema de privacidad

ENTRETENIMIENTO

Brooke Shields recuerda la incómoda entrevista que tuvo con Barbara Walters cuando tenía solo 15 años

Brooke Shields recuerda la incómoda entrevista que tuvo con Barbara Walters cuando tenía solo 15 años

Olivia Rodrigo es señalada de “sexualizar la infancia” tras dar un show en España

La hija de Michael Jackson gana batalla legal por más de 600 mil dólares contra ejecutores del patrimonio de su padre

Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran en una presentación de ‘American Horror Story’ tras romper su compromiso hace siete años

Scary Movie 6 y el secreto mejor guardado de los Wayans: cómo convirtieron su propio miedo en éxito

MUNDO

Donald Trump se reúne con Xi Jinping en China en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Donald Trump se reúne con Xi Jinping en China en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Disolución del parlamento en Israel: qué sucedió con la coalición de Benjamin Netanyahu y cuáles son los próximos pasos

Estados Unidos desvió 67 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro desde el inicio del bloqueo a Irán en Ormuz

Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron nuevamente en medio de la baja histórica del tráfico por el estrecho de Ormuz

La coalición del Gobierno de Israel propuso disolver el parlamento y anticipar las elecciones