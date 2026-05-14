Exempleado del RNP habría ayudado a falsificar muerte de líder criminal ligado a 27 asesinatos en Honduras

La Fiscalía sostiene que la estructura buscaba hacer pasar como muerto a un cabecilla criminal prófugo desde 2017. (FOTO: Infobae)

El exjugador y exempleado del Registro Nacional de las Personas (RNP) fue detenido durante una serie de operativos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), como parte de un requerimiento fiscal presentado contra 14 presuntos integrantes de una estructura criminal.

Las autoridades hondureñas acusan a Galo Maldonado de los delitos de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir, luego de que las investigaciones determinaran que habría participado en la inscripción irregular de un acta de defunción falsa para beneficiar a un presunto líder de la Pandilla 18.

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Según explicó el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, el caso se relaciona con Jesús Armando Cheves Cruz, señalado como cabecilla criminal vinculado a al menos 27 asesinatos y quien se fugó del Centro Penal de Támara en mayo de 2017.

De acuerdo con las pesquisas, el líder criminal fue inscrito oficialmente como fallecido mediante documentación supuestamente irregular elaborada sin seguir los protocolos legales exigidos por el sistema registral hondureño.

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“Sin seguir los procedimientos y protocolos correspondientes, se inscribió un acta de defunción falsa”, detalló Galindo durante declaraciones a medios de comunicación.

Según las investigaciones, el supuesto entierro del pandillero fue simulado en un cementerio de Choluteca. (FOTO: La Prensa)

Las investigaciones establecen que incluso se simuló el entierro del supuesto fallecido en un cementerio del departamento de Choluteca para darle apariencia de legalidad al trámite.

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Las autoridades confirmaron que el nombre del presunto pandillero aparecía registrado en libros de control de un cementerio de Choluteca, aunque posteriormente se determinó que el sepelio nunca ocurrió.

“Ese entierro fue ficticio”, sostuvo el portavoz de la ATIC.

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La Fiscalía sostiene que el objetivo de la maniobra era hacer creer que el líder criminal había muerto, permitiéndole permanecer prófugo y fuera del radar de las autoridades hondureñas.

El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por el Ministerio Público contra estructuras criminales vinculadas a delitos de extorsión, asociación terrorista y falsificación documental.

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Según las autoridades, además de Galo Maldonado también fue capturado un supuesto tramitador que habría servido como enlace para facilitar las inscripciones irregulares dentro del sistema registral.

Las autoridades lo acusan de participar en la inscripción irregular de un acta de defunción falsa para un líder de la Pandilla 18. (FOTO: La Prensa)

Las capturas se realizaron durante 19 allanamientos ejecutados a inicios de semana en diferentes zonas del país.

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En total, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 14 personas, de las cuales 11 fueron capturadas recientemente y otras tres ya guardaban prisión por diferentes causas penales.

La audiencia inicial contra los acusados fue programada para las 9:00 de la mañana del día siguiente a las capturas, donde la Fiscalía buscará que se dicte auto de formal procesamiento y prisión preventiva.

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Durante entrevistas posteriores a su arresto, Julián Moisés Galo Maldonado aseguró ante medios de comunicación que no pertenecía a estructuras criminales y afirmó que únicamente era empleado del Registro Nacional de las Personas.

Sin embargo, las autoridades sostienen que existen elementos de prueba suficientes para vincularlo con la inscripción irregular del documento falso.

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El exjugador del Real de Minas también trabajó como empleado del Registro Nacional de las Personas. (FOTO: La Prensa)

El caso ha generado impacto debido al vínculo del detenido con el fútbol hondureño y por la gravedad de las acusaciones relacionadas con la presunta protección documental de un líder criminal prófugo.

Mientras tanto, el Ministerio Público aseguró que continuará desarrollando acciones contra redes vinculadas a estructuras criminales y contra funcionarios o particulares señalados de colaborar en operaciones ilegales dentro de instituciones públicas.