La médica especialista en nutrición Mónica Katz, presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) y autora del libro “El Método No dieta”, entre otros, consideró que los grupos de Whatsapp para adelgazar son un peligro para las personas con sobrepeso u obesidad si no están coordinados por un profesional de la salud. “Recibo pacientes que han estado en esos grupos como si fuera un tratamiento más. Son prácticas preocupantes porque usan a los grupos de Whatsapp sin que tengan evidencia científica de seguridad ni de eficacia. La persona que administra esos grupos sin ser médico o nutricionista no puede indicar un tratamiento”, expresó.