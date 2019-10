Observando los altos niveles de crecimiento de la obesidad existentes en el país, que suele traer consigo también la enfermedad de la diabetes tipo 2, siete sociedades médicas trabajaron en los últimos 2 años para presentar un documento único con los criterios a seguir para avalar estas cirugías en pacientes con obesidad crónica y síndrome metabólico, en particular en los casos de diabetes tipo 2.