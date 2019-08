Sobre esto, el médico obstetra Ariel Masquef (MN 107646) aclaró que "para hablar de una 'nueva embarazada' primero hay que tener presente que existe una división grande según las condiciones de vida, el estatus social, los recursos". Para él, "no es lo mismo la paciente que puede acceder a la prepaga y se atiende en un sanatorio, que aquella que se atiende en un hospital y no cuenta con otra cobertura de salud". "La primera, es una mujer más informada, que sabe muchos de los estudios que tiene que hacerse durante el embarazo y que los hace -agregó a Infobae el obstetra de Halitus Instituto Médico-. En muchos casos vienen con sobreinformación y piden ciertos estudios, que luego el especialista deberá analizar si vale o no la pena hacer y explicar en consecuencia. La paciente de bajos recursos, en tanto, no sólo no cuenta con esa información, sino que no suele cumplir con las visitas al hospital y con los estudios que es necesario hacerse. En general o les queda lejos, o no pueden faltar a su trabajo, o tienen niños que cuidar o no tienen para pagarse el pasaje. En muchos casos debemos internarlas para poder estudiarlas".