Ahora, respecto a la Argentina, Quaini respondió las preguntas más frecuentes que surgen del lado de la familia que recibe embriones: ¿Puedo acceder a una donación de embrión en la Argentina? Sí, claro puede hacerlo en tanto haya embriones disponibles. ¿Si no hay, puedo traer un embrión de otro país? Puede hacerlo, pero es importante se contacte previamente con el centro que va a recibirlo para coordinar y que todo esté bien. ¿Hay riesgos que el ex titular donante del embrión pretenda derechos sobre mi hijo cuando nazca, ya sea porque se arrepintió o por cualquier otro motivo? La respuesta es no, no puede hacerlo. Es su hijo no del ex titular del embrión. ¿Puede mi hijo saber quién fue su donante de embrión? Esto es similar a los donantes de gametos. Si bien hay una tendencia a que los donantes quieran aceptar que se dé información, la mayoría va por el anonimato. Por hoy, no es posible saberlo.