Para completar el look, la esposa de Mauricio Macri eligió anteojos de sol. "Juliana lució un look simple pero ideal para una mañana fría y soleada. Con una polera de cuello tortuga y el tapado en color tostado. Simple y canchera, está para un look de campo rural, mi puntaje, un 9″, apuntó la diseñadora Maureene Dinar, en diálogo con Infobae.