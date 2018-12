"Para que ella no tenga dudas le diseñé cuatro toiles -Lienzo, en francés-con diferentes escotes -bote, en v- mangas, largos -midi, rodilla- y hasta una versión tubo. Y fuimos descartando cuales sí y cuales no. Nos quedamos con dos diseños finales, uno en off white que tenía un trabajo similar al elegido pero con tul de encaje con bordado de distintas texturas de calados", detalló el creativo.